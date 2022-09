Sicher auf dem See: Regeln fürs Stand-up-Paddeln

Von: Felicitas Bogner

André Wacke gibt SUP-Kurse auf dem Walchensee. Er gibt den Tipp: „Immer Leash am Fuß befestigt lassen.“ Denn das SUP wiegt wenig und kann bei einem Windstoß sonst schnell wegfliegen und nicht mehr als „Rettungsinsel“ dienen. © arp

Auch wenn Stand-up-Paddeln recht harmlos wirkt, muss man auf offenen Gewässern immer vorsichtig sein. Experten erklären, was dabei zu beachten ist.

Kochel am See – Auf einem Brett über die Seen schweben, die Ruhe genießen und dabei Gleichgewicht und Muskeln trainieren. Stand-up-Paddeln ist zum Trend-Sport geworden. Auch auf den Seen und Flüssen im Landkreis sieht man immer mehr Menschen auf den Brettern stehen. Nachdem kürzlich im Ammersee eine 16-Jährige mit SUP ertrunken ist, rückt die Frage in den Fokus: Birgt der harmlos wirkende Trend Gefahren? Experten aus der Region erklären, was bei dem Wassersport zu beachten ist, um sicher unterwegs zu sein.

„Wenn jemand zu uns zum SUP-Ausleihen kommt, muss er unterschreiben, dass er schwimmen kann“, erklärt Markus Schambeck, Inhaber von „SUP Verleih Kochelsee“ auf Anfrage. „Dazu wird jeder, bevor er mit dem Board loslegen kann, kurz eingewiesen. Auf dem Kochelsee fahren auch Motorschiffe, da ist es wichtig, dass man sich der Vorfahrtsregeln bewusst ist und auch weiß, welche Bereiche aus naturschutzrechtlicher Sicht tabu sind“, sagt Schambeck.

SUP „ausschließlich für gute Schwimmer geeignet“

Hans Hohenreiter vom SUP-Verleih Walchensee sagt: „Es ist ein einfacher Sport. Aber wie alles, was mit Wasser zu tun hat, ist es ausschließlich für gute Schwimmer geeignet.“ Bei Hohenreiter könne jeder ein Board ausleihen. „Anfänger bekommen eine Einweisung, und jeder wird auf das Betretungsverbot der Insel Sassau hingewiesen. Wenn das Wetter an dem Tag noch umschlagen soll, raten wir den Kunden, nicht weit rauszupaddeln.“ Jeder, der sich bei Hohenreiter ein Board leiht, bekommt kostenlos eine Schwimmweste für die Ausleihdauer zur Verfügung gestellt. „Aber die ziehen nicht alle an“, bemerke er. Ob beim Ausleihen oder Kaufen – Hohenreiter rät in jedem Fall dazu, nur auf qualitativ hochwertige Bretter zu steigen.

Generell sei es ihm wichtig anzumerken, dass Stand-up- Paddeln kein gefährlicher Sport ist. „Wenn man die allgemeinen Regeln auf offenen Gewässern beachtet, sollte nichts passieren. In neun Jahren gab es bisher bei uns nur einen Unfall, und da ist eine Frau zu schwungvoll in einem Bereich abgestiegen, in dem der See nicht mehr tief war“, sagt Hohenreiter. „Da gibt es Sportarten, die ein wesentlich höheres Verletzungspotenzial haben. In Seenot ist von meinen Kunden noch nie jemand geraten.“

Beratung für Kinder und Anfänger

Bei Intersport Utzinger in Geretsried kann man verschiedene Exemplare leihen oder kaufen. „Bei uns leihen sich auch viele Leute ein Brett und fahren damit ans Meer“, erklärt Rudi Utzinger. Die Kundenwünsche seien sehr unterschiedlich – von Anfängern bis Profis sei alles vertreten. „Anfänger bekommen bei uns immer eine ausführliche Beratung sowohl zur Ausrüstung als auch den Gewässern in der Umgebung“, sagt er. Sollte jemand das erste Mal auf einem SUP-Brett stehen, rate Utzinger davon ab, auf die Isar zu gehen. „Da eignen sich ruhigere Gewässer, wie Seen, die Ammer oder die Loisach eher“, erklärt er. Kinder oder Anfänger sollten seines Erachtens immer mit einer Rettungsweste auf dem Wasser unterwegs sein „und schwimmen können“.

André Wacke, Betreiber von „Sunnawind“, verleiht am Walchensee zwar keine Bretter, bietet aber allerlei Wassersport-Kurse an. Die erste Regel, die beim Stand-up-Paddeln zu beachten sei, ist, dass man das Leash, also die Halteleine des Bretts, „immer, immer, immer am Bein befestigt hat“. Generell rate er dazu, einen Kurs zu belegen. „Es geht darum, ein grundlegendes Know-How mit Blick auf die Thermik und Wetterkunde zu haben“, sagt er. So oder so müsse sich jeder, bevor er auf einen See paddelt, über die örtlichen Gegebenheiten informieren.

Vorsicht ist bei ablandigen Wind geboten

Dass das viele nicht sind, merkt Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. „Es gibt Stellen, an denen das Wasser ruhiger ist und weniger Wind geht als in Walchensee selbst. Genau dort sehen wir aber immer wieder viele Anfänger auf dem SUP.“ Erfreulich sei allerdings, dass nicht wenige eine Schwimmweste tragen. Grundsätzlich sehe auch Grünwald den Sport als relativ ungefährlich an, solange man ein guter Schwimmer ist und die wenigen Sicherheitsregeln ernst nimmt. „Dazu gehört es, das Leash am Fuß zu haben, bestenfalls eine Warnweste zu tragen, über den See informiert zu sein und die Wetterentwicklung im Blick zu haben.“ Sollte an einem Tag ein Unwetter angesagt sein, rate Grünwald in jedem Fall davon ab, mit einem SUP auf den See zu gehen. „Das Wetter kann sich hier schneller als angekündigt drehen.“

Wacke rät „niemals weiter hinaus zu paddeln als man auch zurückschwimmen kann“. Dazu solle man keinesfalls bei ablandigem Wind weit auf den See paddeln. „Denn wenn man wieder an Land will, drückt der Wind automatisch in die entgegengesetzte Richtung.“ Überdies sei es wichtig, eine gewisse Grundfitness zu haben. „Man sollte problemlos aus dem Wasser aufs Board kommen“, erklärt er. Zusätzlich rate Wacke zu einer Schwimmweste oder zu einem sogenannten „Rescue“. Das ist eine aufblasbare Boje, die man am Körper befestigen kann. Obendrein gibt Wacke den Tipp, nicht alleine Paddeln zu gehen.

Sollte ein Notfall auf dem Wasser eintreten, sollte man sich aufs Brett retten und die Arme über dem Kopf langsam senken. „Die Position nennt sich ,Müde Fliege‘ und ist ein Hilfezeichen auf dem Wasser.“

