Skifahren am Herzogstand mit Felix Neureuther

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Felix Neureuther (re.) und Fernsehmoderator Max Schmidt (Mi.) drehten am Herzogstand einen Beitrag über nostalgische Skigebiete. Begleitet wurden sie von Bürgermeister Thomas Holz. © privat

Für einen Beitrag über nostalgische Skigebiet war jetzt ein Team des Bayerischen Fernsehens am Herzogstand unterwegs. Mit dabei: Ex-Skirennläufer Felix Neureuther.

Walchensee – Nur an einem einzigen Tag gab es in dieser Saison bislang Skibetrieb am Herzogstand – und das auch nur, weil sich ein besonderer Gast angekündigt hatte. Ex-Skirennläufer Felix Neureuther war mit einem Team des Bayerischen Fernsehens vor Ort. Gedreht wurde für die Sendung „Freizeit“. Zu sehen sein wird der Beitrag am Anfang der nächsten Wintersaison.

In der Gemeinde war man schon „ein bisschen verwundert“ über die Anfrage

Ein bisschen verwundert sei man über die Anfrage schon gewesen, sagt Bürgermeister Thomas Holz. Schließlich ist der Herzogstand nicht unbedingt die allererste Adresse für Skifahrer. „Eigentlich ist es ein Skigebiet, das keiner kennt“, sagt Holz. „Uns ist dann aber erklärt worden, dass es um nostalgische Gebiete geht, in denen wie noch vor 30 Jahren Ski gefahren wird – ohne künstliche Beschneiung oder beheizte Sessellifte.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Mit dem letzten Schnee noch eine Piste präpariert

Damit am Drehtag überhaupt gefahren werden konnte, war einiges an Anstrengung notwendig. „Das Team der Herzogstandbahn hat den Schnee zusammengekratzt“, sagt Holz und lacht. „Die Piste hat auch nur für diesen einen Nachmittag gehalten.“ Das aber nutzten das Rennteam des Kochler Skiclubs und Neureuther für einen Trainingslauf. „Für den Nachwuchs war es schon toll, Felix Neureuther mal live zu erleben“, sagt der Bürgermeister. „Er hat auch erzählt, dass er vor 23 Jahren schon mal am Herzogstand beim Skifahren war.“

Den letzten regulären Skibetrieb gab es 2020 - vor der Pandemie

Zum letzten Mal regulären Skibetrieb gab es Anfang 2020 – zumindest am Fahrenberg-Schlepplift. Für die Talabfahrt nach Urfeld reichte der Schnee aber nicht. Dass man von dort immer den Pendelbus besteigen muss, um zurück zur Bergbahn zu kommen, sei einer der Gründe, warum man als Skigebiet nie konkurrenzfähig sein werde, sagt Holz. Große Investitionen in Beschneiung oder moderne Lifte werde es daher nicht geben. Dennoch halte man daran fest, für die Einheimischen wohnortnahes Skifahren zu ermöglichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.