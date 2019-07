Sonnengruß im Museum und am Berg

Kochel setzt auf innovatives Entspannungsprogramm. Um zur Ruhe zu kommen, wird Yoga auf dem See, im Museum und zur Krönung sogar am Herzogstand angeboten.

Kochel am See - Kristallklares Wasser, verschneite Bergspitzen und außergewöhnliche Kunst: Das alles hat das Zwei-Seen-Land zwischen Kochel- und Walchensee zu bieten. Doch damit nicht genug: Um den zahlreichen Sommergästen und Einheimischen „einen Moment des puren Glücks und der Entspannung zu bieten“, hat sich die Tourist-Information um ein außergewöhnliches Yoga-Programm gekümmert. Kochel bietet neuerdings „Sehnsuchtsmomente an außergewöhnlichen Orten“ an.

+ Entspannung mit Blick auf die Berge: Eine Yoga-Gruppe im Franz-Marc-Museum. © Oberländer

Im Marc-Museum wird schon seit vergangenem Jahr „Relaxing Yoga“ gleich zum Einlassbeginn angeboten. Eine perfekte Einstimmung auf den Rundgang durchs Museum ist diese besonders entspannende Form des Yoga, so die Tourist-Info. Wer gerne mehr Natur erleben und die frische Luft in Kochel oder Walchensee schnuppern möchte, ist beim SUP-Yoga (Stand-up-Paddle-Yoga), das auf beiden Seen stattfindet, bestens aufgehoben. Für Tourismusleiter Daniel Weickel ist es wichtig, den Menschen „einen Moment der Ruhe zu schenken, den sie im Alltag vermissen“. Die Idee für die Yoga-Aktion kam vom „Tölzer Land Tourismus“, der jedes Jahr Pressethemen entwickelt. Krönung der bereits sehr erfolgreichen Yogastunden ist das Morgen-Yoga auf dem Gipfel des Herzogstands. Eine „exklusive Gondel“ brachte um 8 Uhr die Teilnehmer zum ersten Mal Ende Juni zum Sonnengruß auf den sonst überlaufenen Berg.

Weickel spricht von einem vollen Erfolg. „Die frühen beziehungsweise späten Zeiten sind sehr bewusst gewählt, damit die Gäste die Möglichkeit haben, ohne großen Trubel zu entspannen.“

Auch beim SUP-Yoga werden die Kurse entweder morgens oder abends angeboten. Da es nicht ganz einfach ist, auf dem Wasser die Balance zu halten, erfolgt die Betreuung nicht nur durch Yogalehrerin Sonnia Höffken, sondern auch durch einen SUP-Trainer. (Theresa Pfund)

