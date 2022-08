Soße löst Feuerwehreinsatz in Kochel aus

Passantin sieht Rauch

Eine aufmerksame Passantin verhinderte am Sonntag Schlimmeres in Kochel. Nachdem sie Rauch aus einem Fenster quellen sah, wählte sie den Notruf.

Kochel am See - Eine starke Rauchentwicklung aus einem gekippten Fenster und das laute Signal eines Rauchmelders zog am späten Sonntagnachmittag die Aufmerksamkeit einer Passantin in Kochel auf sich, als sie gegen 17 Uhr an der Mittenwalder Straße an einem Wohn- und Geschäftshaus vorbeiging. Die über Notruf umgehend alarmierten Rettungskräfte waren in wenigen Minuten am Einsatzort.

Rettungskräfte können die völlig verrauchte Wohnung zunächst nicht betreten

Zunächst konnte die zwar unversperrte, aber völlig verrauchte Wohnung allerdings nicht betreten werden, so dass das Eintreffen der Kochler Freiwilligen Feuerwehr mit Atemschutzausrüstung abgewartet werden musste. Zu diesem Zeitpunkt gab es nach Angaben der Polizei aber bereits Hinweise darauf, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt. Die junge Familie kehrte während des laufenden Einsatzes zu ihrer Wohnung zurück.

Feuerwehr entdeckt schnell die Ursache für den Qualm

Die Feuerwehr hatte dann auch schnell die Ursache für den Qualm gefunden: Der Inhalt eines vergessenen Topfs mit Soße war auf dem noch eingeschalteten E-Herd in Rauch aufgegangen. Durch das Setzen eines Rauchvorhangs an der Tür verhinderte die Feuerwehr die Rauchausbreitung ins Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Die Wohnung wurde belüftet, die Kücheneinrichtung nach Brandherden abgesucht.

Aufgrund der schnellen Meldung wurde Schlimmeres verhindert

„Aufgrund der schnellen Meldung und des schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen auf die Kücheneinrichtung verhindert werden“, so die Kochler Feuerwehr. „Der strenge Geruch verschmorter Soße wird der Einrichtung aber noch einige Zeit anhaften“, schreibt die Polizei.

