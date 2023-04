St. Ulrich in Walchensee bekommt ein neues Dach

Von: Christiane Mühlbauer

An der Pfarrkirche St. Ulrich in Walchensee haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Im Herbst soll das neue Dach mit Walaba-Schindeln fertig sein. © Sommerschuh

In Walchensee hat endlich die Sanierung des Dachs der Pfarrkirche St. Ulrich begonnen. Die Gottesdienste können im gewohnten Umfang stattfinden.

Walchensee – Kurz vor Ostern rückten die ersten Handwerker an, mittlerweile sind die Arbeiten in vollem Gang. „Wir sind glücklich, dass es nun endlich soweit ist“, freut sich Kirchenpfleger Frank Sommerschuh, bei dem zahlreiche Fäden für diese Aktion zusammenlaufen. Denn schon seit 2017 läuft der Abstimmungsprozess mit dem Bistum Augsburg für die denkmalgeschützte Kirche, deren Dach mit Naturschindeln gedeckt ist. Auch Denkmalschutzbehörden hatten bei dem Sanierungskonzept ein Wörtchen mitzureden.

Wasserschäden wurden immer größer

Zuletzt waren in den 1990er-Jahren Sanierungsarbeiten durchgeführt worden, doch vor einigen Jahren entdeckte man erneut Wasserschäden am Dach. Die Stellen wurden mit Folie abgedeckt, der Aufwand war jedoch nicht unerheblich und musste mehrmals durchgeführt werden. In der Corona-Zeit kam die Bearbeitung in den Behörden ins Stocken, zudem gab es wechselnde Sachbearbeiter im Bistum – in Walchensee raufte man sich schon die Haare, wann es endlich losgehen könnte. Auch die immer weiter steigenden Preise auf dem Bausektor spielten eine Rolle.

Das Bistum Augsburg deckelte die Kosten auf eine Million Euro und wird selbst 70 Prozent davon übernehmen, das ist die maximale Förderhöhe. Den übrigen Teil muss die Kirchenstiftung selbst aufbringen. Sommerschuh geht derzeit von einem Defizit von 130 000 Euro aus, „aber Genaueres werden wir erst nach Beendigung der Arbeiten im Herbst sehen“, sagt er. Jedenfalls sei man weiterhin auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Umfangreiche Arbeiten

Die Arbeiten am Dach sind umfangreicher als bei einer der letzten Sanierung. „Es hatte bislang nämlich keine zweite Abdichtungsebene nach den Schindeln“, erklärt Sommerschuh. „Die Schindeldeckung war nicht hinterlüftet, sie waren direkt auf der Schalung aufgebracht.“ Man führt nun eine Dichtungsebene, eine Lüfterlattung und Schindellattung ein, um die Gefährdung des Dachstuhls langfristig zu reduzieren. „Daher benötigen wir eine Abdichtungsbahn, die haltbarer ist als die Schindeln, also länger als 50 Jahre“, sagt der Kirchenpfleger. „Damit ist der Dachstuhl geschützt, selbst wenn die Schindeln partiell versagen.“ Die Schindeln selbst bestehen aus Walaba. Das ist eine Sumpfpflanze, die im Wasser wächst, extrem hart, ölhaltig und wasserabweisend ist.

Gottesdienste finden statt

Während der Renovierungszeit finden die Gottesdienste in der Kirche im gewohnten Umfang statt, sagt Sommerschuh. Der Haupteingang auf der Nordseite ist frei, dort befinden sich auch Aussegnungshalle und Parkplätze. Das Gerüst steht auf der Südseite. „Die Kirchenverwaltung bittet um Nachsicht, dass durch das Gerüst manche Gräber nur bedingt besuchbar sind“, sagt Sommerschuh. Für die Handwerker gibt es übrigens noch einen Lager- und Aufenthaltsraum im Keller.

Unterstützung: Wer die Kirchenstiftung in Walchensee unterstützen will, kann auf dieses Konto spenden: DE58 7005 4306 0011 7535 14 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, als Stichwort angeben: Kirchendachsanierung St. Ulrich

