Mangelnde Standsicherheit: Kein Zutritt zu Wikinger-Dorf in Walchensee

Von: Christiane Mühlbauer

Weil die Standsicherheit der Hütten nicht mehr gegeben ist, lässt die Gemeinde Kochel gerade eine mögliche Sanierung prüfen. Dann wird über das weitere Vorgehen beraten. © pröhl / a

Für die Touristen-Attraktion „Flake“ am Walchensee gilt eine Zwangspause. Wie es für das Dorf mit den Wickie-Filmkulissen weitergeht, ist noch unklar.

Walchensee – Am Walchensee ist die Ausflugssaison angelaufen. Das Filmkulissendorf „Flake“ bleibt jedoch noch geschlossen. Wie berichtet, hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr beim TÜV eine Prüfung der Hütten aufgrund der Verkehrssicherungspflicht in Auftrag gegeben. Dabei wurden einige Mängel festgestellt, neben morschen Balken geht es unter anderem um die Standsicherheit der Hütten.

Statik der Wikingerhäuser am Walchensee muss überprüft werden

„Die Hütten haben im Bereich der Statik einen Nachbesserungsbedarf“, sagt Bürgermeister Thomas Holz auf erneute Anfrage unserer Zeitung. Vor diesem Hintergrund wurde die Verwaltung beauftragt zu klären, welche Möglichkeiten es dafür gebe und mit welchen Kosten zu rechnen sei. „Da sich diese Kulissen-Bauwerke nicht mit Standardwerten berechnen lassen, gestalten sich die Berechnungen für die hinzugezogenen Fachleute entsprechend komplex“, sagt Holz. Mit einem Ergebnis sei nach den Pfingstferien zu rechnen. „Sobald einigermaßen belastbare Kostenschätzungen vorliegen, werden wir das weitere Vorgehen in den gemeindlichen Gremien beraten“, sagt Holz. Um einen gewissen Handlungsspielraum zu ermöglichen, wurden im Haushaltsplan 150 000 Euro für das Wikingerdorf eingestellt. Ob und wann das Filmkulissendorf in diesem Sommer öffnen kann, darüber möchte Holz nicht spekulieren. „Das wäre Kaffeesatzleserei“, sagt er. Einzig, dass der Wikingermarkt Anfang September heuer nicht stattfinden werde, könne man jetzt schon sagen. „Dann müssten wir jetzt schon mit den Planungen beginnen.“

Das Wikingerdorf „Flake“ wurde ursprünglich im Jahre 2008 für die Dreharbeiten zum Kinofilm „Wickie und die starken Männer“ in Sachenbach (Gemeinde Jachenau) errichtet. Die Hütten dienten auch als Kulisse, als 2010 der nächste Kino-Hit „Wickie auf großer Fahrt“ am Walchensee gedreht wurde. Thomas Holz hatte mit Regisseur Michael „Bully“ Herbig damals vereinbart, dass der Großteil des Kulissendorfs am Walchensee bleiben kann, und zwar mit kostenlosem Eintritt. Die Gemeinde Kochel hatte die Hütten mit großem Aufwand am Westufer des Sees zwischen der Surferwiese und der Wasserwachtstation wieder aufgebaut. Mit dem Wickie-Filmen sind in der Region zahlreiche Erinnerungen verbunden, unter anderem auch an die 2009 gedreht Episode von „Verstehen Sie Spaß?“.

Walchensee war mehrmals Kulisse für Wikinger-Filme

Die Gemeinde erklärt auf den Schautafeln auch das reale Leben der Wikinger und bot in den vergangenen Jahren regelmäßig Führungen an. Der Wikingermarkt mit Mittelalter-Flair war zudem recht beliebt. Jüngst wurde das Dorf durch neue Skulpturen erweitert.

Die „Wickie“-Filme – es handelte sich um Comic-Realverfilmungen – waren nicht die einzigen Filme mit Wikinger-Bezug am Walchensee. Auch der Kinofilm „The Vikings“ mit Kirk Douglas und Tony Curtis in den Hauptrollen wurde 1958 am Walchensee gedreht, und zwar mit lokalen Statisten.

