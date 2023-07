„Elysion deluxe“ als Abschluss des Musiksommer am Walchenseekraftwerk

Als „Elysion deluxe“ setzten Elisabeth Danzer und Sonja Schroth mit Band den Schlusspunkt. © sn

„Elysion Deluxe“ beschließt dritten Musiksommer am Walchenseekraftwerk. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz und planen schon für das kommende Jahr.

Kochel am See – Schon 70 Minuten vor Konzertbeginn ist der Parkplatz am Walchenseekraftwerk gut gefüllt. Beim Open-Air-Musiksommer lockt das Gesamtpaket: Die besondere Location wird schon vor der Veranstaltung genossen. Man isst, trinkt, steht im angeregten Gespräch beieinander. Das ist ganz im Sinne von Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher der Uniper Wasserkraft, der 2020 die Initialzündung zum Open-Air am Walchenseekraftwerk gab. „Der Vorhof zu unserem Info-Zentrum war immer schon ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Als das Kulturleben in der Pandemie zum Erliegen kam, hatte ich die Idee, hier größere Veranstaltungen anzubieten.“ Für die Umsetzung seiner Idee holte er Sabine und Stefan Pfister, die Musikmanager von „Kleinkunst und Kultur“ (KKK) in Lenggries, ins Boot.

Positives Feedback: „Tendenz geht nach oben“

Beim letzten Abend der nunmehr dritten Veranstaltungsreihe ziehen Reumschüssel und Sabine Pfister ein überaus positives Fazit. „Die Tendenz geht nach oben“, sagt Pfister. „Denn obwohl wir dieses Jahr erstmals 500 Plätze im Angebot hatten und die Kultur sich nach Corona noch nicht wirklich erholt hat, waren wir einmal komplett und einmal nahezu ausverkauft. Und an den anderen Abenden kamen so 200 bis 250 Leute.“

Kündigen für 2024 eine Fortsetzung an: Theodoros Reumschüssel von Uniper und Sabine Pfister von KKK. © sn

Negative Auswirkungen der Pandemie sieht sie aber gleichwohl: „Generell kommen weniger Besucher als vor 2020. Nur ganz wenige, sehr prominente Künstler haben den gleichen Zulauf wie vor Corona. Aber die, die da sind, sind dafür umso begeisterter.“ Solch eine „Wahnsinnsstimmung“ habe früher eher selten geherrscht, bilanziert Pfister.

Buntes Programm beim dritten Musiksommer Walchsensee

Natürlich liegt das auch an ihrer geschickten Programmauswahl. Auch in diesem Sommer war wieder einmal für alle etwas geboten. Mit „D’Hundskrippln“ eröffnete eine Band mit richtig fetziger Musik, „echte Stimmungsmacher“, sagt Pfister. Und Reumschüssel ergänzt: „Das war auch was für die Jugend.“ Mit „Double Drums“ folgte „etwas Spezielles: Alles, was geschlagen werden kann, wurde geschlagen“, erklärt Pfister. „Außerdem wurde stark mit Licht-Effekten gearbeitet.“ Bei der Abba-Nacht herrschte dann Partystimmung pur. „Viele kamen auch im 70er-Jahre-Outfit“, berichtet Reumschüssel schmunzelnd. Er hatte den vierten Termin besetzt, und zwar mit Henrik Freischlader, „Deutschlands bester Blues-Rock-Gitarrist“, wie der Pressesprecher schwärmt. „Ganes“, die aus Südtirol stammende Truppe, die auf Ladinisch singt, habe dann „italienische Wetter-Verhältnisse“ mitgebracht, sagt Pfister lachend. Die „alpine Weltmusik“ (Reumschüssel) begeisterte das Publikum.

Der Musiksommer am Walchenseekraftwerk lockte auch heuer zahlreiche Besucher an. © Sn

Von italienischen Verhältnissen ist der letzte Abend weit entfernt - was insofern wieder passt, als er den hiesigen Künstlern gewidmet ist. Aber die dunklen Wolken, aus denen immer wieder mal Regen fällt, trüben die Stimmung keineswegs. Als „Elysion deluxe“, Elisabeth Danzer & Sonja Schroth mit Band, die Bühne betreten, werden sie von einem bestens gelaunten Publikum empfangen. Als alte Weggefährten, die „schon an allen KKK-Aufführungsorten dabei waren“, hatte Sabine Pfister die Musiker aus Penzberg, Lenggries und Gaißach zuvor begrüßt.

Musiksommer am Walchensee auch für 2024 geplant

Danzers markante Altstimme zieht die Zuhörer sofort in den Bann. Co-Sängerin Sonja Schroths hellere, zartere Stimme bietet dazu die ideale Ergänzung. Bei den urbayerischen Texten muss man mitunter zweimal hinhören, um alles zu verstehen, aber der besondere Charme dieser Nummern wäre auf Hochdeutsch nicht vorstellbar. Denn was einen alltäglich so umtreibt, ist im Dialekt am authentischsten wiederzugeben. Etwa der Song übers genüssliche Ratschen und über andere Herziehen („Wann i ausschaun dad wia di, dad i glatt ins Wasser gehn“) – von den beiden Sängerinnen geradezu lustvoll zelebriert und vom Publikum stürmisch gefeiert.

Danzer und Schroth begleiten sich selbst an Gitarre und Akkordeon, in der „Deluxe“-Version treten Sebastian Schwarzenberger an der Gitarre, Peter Koller am Bass, Bernhard Schweinberger am Schlagzeug und Ferdl Eichner mit der Blues-Harp hinzu. Eine Band, die einen fetzig-vollen Sound entwickelt und das Publikum jubeln lässt. Etwa über den „Don Juan von Tölz“. 2024 wird es übrigens weitergehen, wie Pfister und Reumschüssel unisono verkünden: „Mit mindestens sechs Konzerten…“ (Sabine Näher)

