Polizeikontrollen am Wochenende: Motorrad-Raser mit Tempo 170 unterwegs

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Sowohl am Kesselberg als auch am Sybenstein wurden Motorradfahrer am Samstag kontrolliert. © arp/Archiv

Motorradfahrer und Auto-Poser wurden am Samstag am Sylvenstein und am Kesselberg kontrolliert. Der negative Spitzenreiter überschritt die vorgeschriebene Geschwindigkeit um 70 km/h.

Kochel am See/Lenggries – Unter anderem Motorradfahrer wurden am Samstag erneut am Sylvenstein und am Kesselberg kontrolliert. Unter der Federführung der Inspektion Bad Tölz waren eine Vielzahl von Beamten von verschiedenen Fachdienststellen – unter anderem von der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim – mehrere Stunden im Einsatz.

Lenggries: Hochmotorisierte Motorräder und Poser-Fahrzeuge im Visier der Kotrolleure

Ins Visier nahmen die Beamten sowohl hochmotorisierte Motorräder als auch Fahrzeuge aus der sogenannten Poser- und Tuningszene. „Der Bereich um den Sylvensteinsee hat sich zu einem beliebten Treffpunkt der Szenen etabliert, Geschwindigkeits- und Ausrüstungsverstöße sind die negativen Begleiterscheinungen“, berichtet die Polizei.

B 13: Mit 170 km/h in der 100km/h-Zone unterwegs

Das Ergebnis einer mobilen Messstelle an der B13 zeigte, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100 km/h halten. Neun Anzeigen und ein Fahrverbot waren die Folge. Der negative Spitzenreiter war mit seinem Motorrad mit 170 km/h unterwegs.

Kochel am See: Fahrverbot am Kesselberg ab 15 Uhr überwacht

Bei vier Motorrädern war die Betriebserlaubnis aufgrund nicht genehmigter Anbauteile erloschen. Eine Maschine wurde wegen fehlender Verkehrssicherheit vor Ort sichergestellt und von einem Abschleppdienst aufgeladen. Bei einem Audi waren nicht genehmigte Rückleuchten vorsätzlich verbaut worden, der Fahrer muss mit einem erheblichen Bußgeld rechnen. Am Kesselberg wurde ab 15 Uhr das bestehende Fahrverbot überwacht. Elf Biker hielten sich nicht daran und wurden mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro belegt. „Die Anzahl der Verstöße zeigt die Notwendigkeit dieser Kontrollen, die auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden.“

