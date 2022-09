Testphase: Müllcontainer am Walchensee aufgestellt

Von: Christiane Mühlbauer

Neben der neuen WC-Anlage am Parkplatz der Surferwiese in Walchensee steht einer der neuen Müllcontainer. © arp

Die Gemeinde Kochel hat am Walchensee nun Müllcontainer aufgestellt. Es handelt sich aber noch um eine Testphase. Ende September soll entschieden werden, wie es weitergeht.

Kochel am See/Walchensee – Das Thema Müll ist am Walchensee immer wieder ein heißes Eisen. Schon seit einigen Jahren verfolgt die Gemeinde Kochel in Abstimmung mit dem Landratsamt die Linie einer müllfreien Region. Sprich: Weil es keine Abfalleimer gibt, sollen Ausflügler ihren Müll auch wieder mit nach Hause nehmen. In der Corona-Zeit sorgten jedoch Bilder von Müllbergen vor Hundetoiletten für Negativ-Schlagzeilen.

Im September vergangenen Jahres wurde im Kochler Gemeinderat ausführlich darüber diskutiert. Das Ergebnis: Man verfolge auch weiterhin die Linie im Rahmen der Kampagne „Naturschutz beginnt mit dir“. Nur Klaus Barthel (SPD) vertrat damals eine andere Ansicht – „auf Dauer werde es nicht greifen“, sagte er.

Drei Container in Walchensee, einer in Kochel

Am Dienstag gab Bürgermeister Thomas Holz (CSU) in der Kochler Gemeinderatssitzung bekannt, dass man vier große Müllcontainer aufgestellt habe: Drei auf Parkplätzen am Walchensee (an den Parkplätzen Herzogstandbahn, Surferwiese und Einsiedl) sowie am Trimini-Parkplatz in Kochel. Hintergrund sei, dass die Gemeinde WC-Anlagen-Container errichtet habe, an denen vor allem Wohnmobil-Reisende viel Müll hinterlassen hätten, sagte Holz, während er Bilder mit Müllsäcken zeigte. „Die Sachen lassen sich recht eindeutig zuordnen.“

Die Aussagen eines Landratsamts-Mitarbeiters, der Müll am See sei jüngst um 80 Prozent zurückgegangen, lasse sich nicht belegen, kritisierte er. Ende Juli hat es dem Bürgermeister zufolge einen Besprechungstermin mit Vertretern der Gemeinde Jachenau und den Bayerischen Staatsforsten gegeben. Dabei habe man vereinbart, eine Testphase mit großen Müllcontainern zu machen. Diese wurden bewusst neben den WC-Containern aufgestellt.

Kostenlose Entsorgung von Chemietoiletten

„Am Anfang haben die Leute ihren Abfall noch vor die Müllcontainer gestellt“, sagte Holz in der Sitzung kopfschüttelnd, aber mittlerweile, nachdem man Schilder aufgehängt habe, „werfen sie ihn auch hinein“. Zudem gibt es eine Entsorgungsstation für Chemietoiletten aus Wohnmobilen. Auch diese werde angenommen, sagte Holz. Derzeit biete man es gratis an mit der Bitte um eine Spende. „Es gibt auch wirklich Leute, die etwas spenden“, lobte er.

An den WC-Anlagen wurde im Sommer noch etwas anderes beobachtet: „Reisende zapfen da auch das Wasser ab“, sagte Holz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Man kann es kaum glauben.“

Entscheidung fällt im Herbst

Und wie geht es nun weiter mit den Müllcontainern? Ende September, sagt Holz, werde man sich mit den Beteiligten am Walchensee-Konzept – also auch mit der Unteren Naturschutzbehörde – treffen, eine Bilanz ziehen und dann über das weitere Vorgehen beraten.

