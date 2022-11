Teurer Neubau der Bootshütte: Kochler Wasserwacht „geht’s nass rein“

Die Bootshütte am Kochelsee ist marode und muss dringend erneuert werden. In diesem Sommer absolvierten die Retter 46 Einsätze und fast 800 Dienststunden.

Rund 320 000 Euro wird der Neubau der Bootshütte der Kochler Wasserwacht kosten. Die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Die Ehrenamtlichen brauchen noch dringend Spenden.

Kochel am See – Vor wenigen Tagen hat der Kochler Gemeinderat die Neuerrichtung abgesegnet, nun liegen die Unterlagen im Landratsamt. „Wir hoffen, dort geht es zügig voran“, sagt Heinz Eger. Beim Kreis-Wasserwachtchef laufen alle Fäden in Absprache mit der Kochler Ortsgruppe zusammen. Die Hütte der Kochler Wasserwacht ist schon seit Langem marode und musste im Sommer 2021 sogar gesperrt werden (wir berichteten). Nun ist sie behelfsmäßig gesichert, aber der Zustand ist keine Dauerlösung. Laut Eger betragen die Kosten für die Neuerrichtung 320 000 Euro. „Wir fürchten, es könnte noch teurer werden, wenn die Kosten in der Baubranche weiter so steigen.“ Das Teuerste sei definitiv das Fundament im Wasser, sagt Eger. „Für solche Arbeiten gibt es nicht so viele Anbieter.“ Die Ehrenamtlichen freuen sich, dass ihnen aus dem „Leader“-Förderprogramm ein Zuschuss in Höhe von gut 100 000 Euro zugesichert wurde, allerdings haben sie die Informationen noch nicht schriftlich. „Alles andere müssen wir über den Kreisverband vorfinanzieren.“

Auf die Kochler Ortsgruppe kommt eine Eigenbeteiligung von 170 000 Euro zu. „Die Ehrenamtlichen sind extrem aktiv“, lobt Eger das Engagement und nennt als Beispiele Aktionen beim Ufermarkt am Kochelsee, eine Beteiligung am bevorstehenden Adventsmarkt sowie einen eigens angebotenen Tanzkurs. „Auch bei vielen Firmen haben sie schon um Unterstützung gebeten. Wir sind für jeden Euro dankbar.“

Beim Neubau wolle man auch einiges in Eigenleistung durchführen. „Aber es wird nicht alles gehen, es gibt arbeitsschutzrechtliche Anordnungen.“ Der Neubau wird zweckmäßig sein. Die kleine Hütte wird um einen Behandlungs- und Wachraum erweitert. Bis jetzt ist es in der Hütte noch nicht mal möglich, einen Patienten zu versorgen, während man auf den Rettungsdienst wartet. „Wenn der Wagen aus Kochel gerade im Einsatz ist, dann haben andere eine weite Strecke bis nach Kochel“, sagt Eger. Außerdem wird die sogenannte Slipanlage erneuert. Sie ist notwendig, damit das Boot ganzjährig ins Wasser gelassen werden kann. Sie muss sowohl für den Wasserstand als auch für das jetzt neue, größere Boot passend sein. Zurzeit ist es in der Hütte sehr eng. „Wir müssen wirklich dringend neu bauen, weil es uns buchstäblich nass reingeht“, sagt Eger.

Eine Bootshütte am See ist für die Arbeit der Wasserwacht unerlässlich. Im neuen „Blaulichtzentrum“, das die Gemeinde für Wasser- und Bergwacht schafft (wir berichteten), ist für die Wasserwacht Platz für das Einsatzfahrzeug der SEG (Schnelle Einsatzgruppe), das bislang in einem Zelt steht. Außerdem befinden sich dort Räume, wo man die Kleider waschen und trocknen kann, ein Materiallager sowie ein Schulungsraum. „Beide Stätten sind die Heimat für die Wasserwacht“, sagt Eger.

Die Tatsache, dass beides jetzt im Werden sei, bringe der Ortsgruppe „einen neuen Schub“. Die Kochler Wasserretter haben eine sehr aktive Jugendarbeit, es gibt sogar Wartelisten. Wie Hubert Heimisch, der Technische Leiter, berichtet, gab es in diesem Jahr 46 Einsätze, 790 Dienststunden und 814 Arbeitseinsätze. 73-mal wurde ein Abzeichen abgelegt (inklusive „Bayern schwimmt“), und es gab 712 Fortbildungen. Die SEG, die überregional tätig ist, hatte laut Leiter Philipp Schubart fünf Einsätze.

Wer die Wasserwacht Kochel beim Neubau der Bootshütte unterstützen will, kann auf dieses Konto des BRK einzahlen – wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks: „Neubau Wachstation Wasserwacht Kochel“. BRK Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen, IBAN: DE 13700 54306 000 000 1222; BIC: BYLADEM 1 WOR

