Tod bei Radlausflug

Bei einem Radausflug ist am Samstag eine 62-jährige Kochlerin offenbar aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme gestürzt und an der Unfallstelle gestorben.

Kochel am See - Die Kochlerin war um 10.10 Uhr mit ihre E-Bike auf dem Radweg neben der Staatsstraße von Kochel in Richtung Schlehdorf unterwegs. Offenbar aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme, so die Polizei, kippte sie nach rechts die Böschung hinunter und blieb dort unter ihrem Fahrrad liegen. Dort wurde sie kurz darauf von Passanten aufgefunden, die den Rettungsdienst alarmierten. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 62-Jährigen feststellen. Hinweise auf ein verkehrsursächliches Unfallgeschehen oder Fremdverschulden wurden von der Polizei nicht festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wurde, wie immer in solchen Fällen, eingeschaltet.

chs