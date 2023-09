Tödlicher Bergunfall in Kochel: Frau (79) stürzt 60 Meter in die Tiefe

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem tödlichen Unfall in Kochel am See. © Lino Mirgeler / DPA

Ein schrecklicher Bergunfall ereignete sich am Donnerstag in Kochel am See. Eine 79-jährige Frau stürzte einen steilen Abhang hinab. Sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Kochel am See – Ein tödlicher Bergunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in Kochel am See. Wie die Polizei berichtet, stürzte eine Frau gegen 12 Uhr am Campingplatz in Kochel zirka 60 Meter einen steilen Abhang hinab. Dabei erlitt die 79-Jährige schwere Verletzungen.

Tödlicher Bergunfall in Kochel: Zeugen versuchen 79-Jährige zu reanimieren

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, versuchten die Verunglückte sofort zu reanimieren. Der hinzugerufene Notarzt war kurze Zeit später laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber vor Ort. Er konnte tragischerweise jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach Absturz: Notarzt kann nur noch Tod der verunglückten Frau feststellen

Weitere Ermittlungen übernahmen nun die Polizeibeamten der Alpinen Einsatzgruppe Bad Tölz-Garmisch-Partenkirchen. Die Betreuung der Zeugen des belastenden Ereignisses wurde durch den Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Kochel am See gestellt. Die Bergwacht selbst war bei dem Einsatz nicht beteiligt, sagt der Bereitschaftsleiter, Anton Geiger, auf Nachfrage.

