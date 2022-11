Tourismus-Zahlen in Kochel zeigen wieder nach oben

Von: Christiane Mühlbauer

Der Badestrand am Walchensee gegenüber der Herzogstandbahn war auch im zurückliegenden Sommer sehr oft gut besucht. © arp

Die Kochel- und Walchensee-Region gehört zu den größten Tourismus-Gebieten in der Region. Im Gemeinderat stellte Bürgermeister Thomas Holz nun die Zahlen für die ersten drei Quartale in diesem Jahr vor.

Kochel am See – Es gab fast 48 000 Ankünfte und etwas mehr als 201 000 Übernachtungen. Der Vergleich mit den Vorjahren ist schwierig zu ziehen, schließlich waren die Jahre geprägt von den Lockdowns. „Am Walchensee entwickeln sich die Ankünfte und Übernachtungen im Zeitraum Januar bis September 2022 positiv“, so Holz nach der Sitzung auf Anfrage unserer Zeitung. „Verglichen mit den Vorjahren können die Ankünfte und Übernachtungen am Walchensee aber noch nicht wieder an die Boomjahre 2018 und 2019 anknüpfen.“ In allen Monaten liegen die Zahlen deutlich unter den Vorjahren, auch in den Sommermonaten. „Das ist jedoch zu einem nicht unerheblichen Teil auch darauf zurückzuführen, dass ein großer Beherbergungsbetrieb aufgrund des Verkaufs und der Umbauarbeiten geschlossen war und bislang noch kein Übernachtungsbetrieb aufgebaut wurde.“

Gute Zahlen am Kochelsee

Auch im Kochelsee-Gebiet entwickelten sich die Ankünfte und Übernachtungen im Zeitraum Januar bis September 2022 insgesamt positiv. Verglichen mit den Vorjahren knüpften die Ankünfte teils wieder an die Boomjahre 2018 und 2019 an. „Nur die Sommermonate liegen ein wenig zurück, was vor allem durch die wieder möglichen Fernreisen und Auslandsreisen bedingt sein könnte“, so Holz.

Insgesamt jedoch entwickelten sich die Ankünfte und Übernachtungen im Gemeindegebiet heuer im ersten, zweiten und dritten Quartal positiv. „Während am Walchensee in allen Monaten die Zahlen auch in der sonst starken Sommerzeit deutlich unter denen der Vorjahre lagen, konnten die Zahlen im Kochelseegebiet nahezu wieder die vorpandemischen Jahre erreichen“, so Holz. Dies zeige, dass die Region bei den Urlaubsgästen weiterhin sehr attraktiv sei. „Wir werden aber das kommende Jahr abwarten müssen, um strategische Schlüsse aus derartigen Zahlen ziehen zu können“, sagt der Bürgermeister.

