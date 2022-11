Trauer um Michael Landerer: „Er war der Sonnenschein in unserem Leben“

Von: Franziska Seliger

Michael Landerer Tiefbauunternehmer © A

Der ehemalige Kochler Gemeinderat Michael „Mimmi“ Landerer ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Viele behalten ihn in positiver Erinnerung.

Kochel am See – Lebenslustig, tolerant und ein guter Zuhörer: So werden viele Michael Landerer in Erinnerung behalten. Nun ist der ehemalige Kochler Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat von 2007 mit nur 56 Jahren gestorben. Michael Landerer hatte keine leichte Kindheit. Seine Lebensfreude trüben ließ er sich davon nicht. Gerade erwachsen, zog er dann mit 18 Jahren in den Kochler Ortsteil Ried, wo er sich ein Jahr später seinen ersten Bagger kaufte und sich damit im Tiefbaugewerbe selbstständig machte.

Michael Landerer mit 56 Jahren gestorben

Anpacken statt nur reden: Das war das Motto des gebürtigen Tölzers. Und dieses Motto war es auch, das ihn 2007 in die Politik trieb. Damals, so erinnert sich seine Frau Andrea, seien nach dem Abschied Werner Englerts als Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen viele in Kochel unzufrieden gewesen. „Nicht schimpfen – besser machen“, habe ihr Mann diesen Leuten gesagt – und ihnen gleich vorgemacht, wie es geht: Landerer kandidierte für die Freien Wähler für das vakante Bürgermeisteramt. Gewinnen konnte er diese Wahl zwar nicht. Doch ein Jahr später wurde Landerer bei der Kommunalwahl in den Kochler Gemeinderat gewählt. Zwei Perioden blieb er in diesem Amt. Sein Augenmerk galt dabei vor allem dem Kochler Ortsteil Ried, in dem er zuhause war. Viele Menschen hier, sagt seine Frau, hätten ihn geschätzt und gemocht. Denn ihr „Mimmi“, wie er eigentlich von allen nur genannt worden sei, habe die Menschen, die er traf, gleich mit seinem Lachen für sich gewonnen. „Und er hat die Gabe gehabt, dass ihm jeder immer gleich sein Herz ausgeschüttet hat.“

Aus gesundheitlichen Gründen sei ihr Mann bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr angetreten. Schon damals war Landerer herzkrank – verursacht vermutlich durch eine verschleppte Herzmuskelentzündung. Doch trotz seiner Krankheit, die ihm im Laufe der Jahre immer weiter zusetzte, sei er immer lebensfroh und lustig geblieben. Gejammt habe er nie, sagt Andrea Landerer. „Er hat sich nie was anmerken lassen. Er war der Sonnenschein in unserem Leben.“

Bis zuletzt arbeitete Landerer als Baggerfahrer

Landerer mochte seinen Beruf als Baggerfahrer, den er bis zuletzt ausübte. In seiner Freizeit war er bei den Gebirgsschützen aktiv und unternahm mit seiner Frau leichte Radtouren mit dem E-Bike oder reiste mit ihr und der gemeinsamen Tochter im Wohnmobil durch die Welt. Ihre letzte Reise führte sie erst vor wenigen Wochen an den Gardasee, erzählt Andrea Landerer. Dann, vor wenigen Tagen, sei er plötzlich gestorben. In seinem Zuhause in Ried, das er so oft mit seinem Lachen gefüllt hat. An dieses Lachen, sagt Andrea Landerer, werde sie sich immer erinnern. „Und an die schönen Gespräche, die wir beide über Gott und die Welt geführt haben.“

Beerdigung

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Donnerstag, 17. November, um 14 Uhr in der Basilika in Benediktbeuern statt.

