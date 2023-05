Kochel trauert um Altbürgermeister Werner Englert

Werner Englert war von 1996 bis 2007 Bürgermeister in Kochel am See.

Nachruf

Von Christiane Mühlbauer

Der Kochler Altbürgermeister Werner Englert ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Von 1996 hatte er bis 2007 die Geschicke der Gemeinde Kochel gelenkt. 2019 wurde Englert die Silberne Bürgermedaille verliehen.

Kochel am See - In Kochel herrscht Trauer über den Tod von Altbürgermeister Werner Englert. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstarb Englert bereits am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Er wurde 85 Jahre alt.



Englert verbindet mit Kochel nicht nur eine lange, sondern auch eine bewegte Geschichte. Geboren 1937 in Karlsbad, gelangte Englert in den Wirren der Nachkriegszeit zu Pflegeeltern nach Ried. Am 1. Mai 1951 begann er im Alter von 13 Jahren eine Lehre im Rathaus und arbeitete sich dort zum Chef hoch. Eigentlich, erzählte Englert einmal, wäre er als Jugendlicher gerne Handwerker geworden – aber dann habe ihn der Lerneifer gepackt, noch die Abendschule zu besuchen, und schließlich brachte er es bis zum Beamten im Gehobenen Dienst.



Amtszeit als Bürgermeister war nicht immer leicht

Englert war im Rathaus nicht nur Personalsachbearbeiter und Verkehrsamtsleiter, sondern 15 Jahre lang auch Kämmerer, bis 1996. In diesem Jahr gab Bürgermeister Sigi Zauner sein Amt auf, und Englert setzte sich bei der internen CSU-Abstimmung gegen Hans Demleitner durch.



Die Amtszeit als Bürgermeister war für Englert nicht leicht. Elf Jahre lang lenkte er die Gemeinde, 2002 gewann er die Kommunalwahl trotz dreier Gegenkandidaten. Höhepunkte seiner Amtszeit waren beispielsweise die Schmied-von-Kochel-Festspiele 2005. Auch baulich packte Englert einige Dinge an, etwa die Kanalisation in den nördlichen Ortsteilen und der Anbau ans Kochler Schulhaus. 1999 hatte er das Pfingsthochwasser zu bewältigen, bei dem die Kochler Kläranlage stark bedroht war. Aber einige Amtsjahre, vor allem die letzten, waren politisch recht turbulent. Überregionale Aufmerksamkeit erlangte Kochel, als sich der Ortsteil Ried nach Benediktbeuern umgemeinden lassen wollte, was die Regierung von Oberbayern 2003 aber ablehnte. In der Gemeinde gab es auch große Diskussionen über die Gebühren für die Kläranlage sowie die Gewerbegebiete in Pessenbach und Altjoch, Letzteres wurde nach starken Protesten nicht verwirklicht.



Trimini-Sanierung war schon damals ein wichtiges Thema

Schon in Englerts Amtszeit liefen die Gespräche zur Umwandlung des Triminis in eine Therme, und schon damals war die Situation schwierig. Englert sprach dann auch offen über seine angegriffene Gesundheit. Als ihm aus Reihen des Gemeinderats im Sommer 2006 Untätigkeit für die Kommune vorgeworfen wurde, kündigte Englert kurz vor Jahresende an, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Vier Kochler bewarben sich 2007 um seine Nachfolge, Thomas Holz (CSU) machte dann das Rennen.



Großes Engagement in zahlreichen Vereinen

Werner Englert war ein sehr geselliger Mensch und in zahlreichen Vereinen. Er war 21 Jahre Vorstand der Feuerwehr Ried, zehn Jahre Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Ried und teils mehrere Jahrzehnte als Geschäftsführer oder Schriftführer für den Wasser- und Bodenverband Ort-Ried sowie für die Jagd- und Waldgenossenschaft Ried tätig. Unvergessen sind jene Abende, an denen Englert mit einer Reiseschreibmaschine im Versammlungszimmer saß und gleich das Protokoll tippte.

Als Jugendlicher Botengänge für Maria Marc erledigt

Werner Englert war zudem einer der wenigen Kochler, der noch Maria Marc († 1955), die Witwe von Maler Franz Marc († 1916), kannte. Für die Frau des Künstlers erledigte Englert als Jugendlicher immer wieder wichtige Botengänge nach München und trug damit dazu bei, dass Maria Marc den Bestand an Bildern sichern konnte. Zeit seines Lebens setzte sich Englert für das Museum ein, engagierte sich in der Stiftung und im Förderkreis.



Bürgermeister Holz: „Werner hat in unserer Gemeinde bleibende Spuren hinterlassen“

Bürgermeister Thomas Holz verlieh seinem Vorgänger nicht nur den Ehrentitel des Altbürgermeisters, sondern zeichnete ihn 2019 auch mit der Bürgermedaille in Silber aus. „Werner Englert widmete sein ganzes Leben der Gemeinde“, zollt Holz Englert Respekt. Oft habe er ihn auch samstags oder sonntags im Rathaus angetroffen: „Er arbeitete quasi Tag und Nacht und kümmerte sich um alles. Selbst, als er nicht mehr im Amt war, engagierte er sich weiterhin aufopfernd für zahlreiche Vereine und war bei vielen Veranstaltungen anzutreffen“, sagt Holz. „Werner hat in unserer Gemeinde bleibende Spuren hinterlassen, und er wird fehlen.“



Werner Englert hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Kinder. Der Termin für die Beisetzung stand am Donnerstag noch nicht fest.



