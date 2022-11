Traumhaftes Wetter beim Kochler Christkindlmarkt lockt viele Besucher an

Am Stand der Kochler Grundschule gab es Kerzen und Misteln zu kaufen. © Pfleger

Seite an Seite reihten sich am Sonntag die Stände beim Kochler Adventsmarkt in den schmalen Gassen. Der Christkindlmarkt war sehr gut besucht.

Kochel am See – Insgesamt gab es 38 Stände. Auch wenn noch kein Schnee fiel, kam auf jeden Fall Weihnachtsstimmung auf, wenn der Nikolaus mit seiner Kutsche durch die Straße fuhr oder die Besucher die lebendige Krippe bestaunen konnten. Junge Kinder stellten verkleidet die Geburt Jesus nach und echte Schafe waren neben dem Stall.

Programm auch für die Kleinen

Zudem gab es eine Premiere: Es fand zum ersten Mal der „Kinderadvent“ statt (wir berichteten). In einem eigenen Zelt wurden Märchen vorgelesen, und die Kinder konnten bei verschiedenen Bastelaktionen mitmachen. „Ich finde es sehr sinnvoll, den Kindern wieder Märchen näherzubringen. Viele verbringen ihre Zeit nur noch mit Kopfhörern“, sagte die Kochler Märchenerzählerin Maya Glasl. Organisatorin Sabine Eberl freute sich besonders über das schöne Wetter und über den ruhigen Platz für den Kinderadvent. „So können sich die Kinder besser austoben und es ist weniger Laufverkehr“. Neben dem Lesezelt stand beispielsweise ein Stand des Kinderjugendfördervereins, wo die Mädchen und Buben basteln konnten. Die Grundschule Kochel verkaufte Misteln und Kerzen.

Die beiden Besucherinnen Ines Müller und Clarissa Ritschel fanden es gut, dass nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder ein Christkindlmarkt stattfinden konnte. „Es ist schön, dass wieder Leben reinkommt. In der Heimat ist ein Christkindlmarkt besonders, weil man viele Gesichter kennt und seit der Kindheit jedes Jahr hier ist“, meinte Clarissa Ritschel. (sp)

