Trickbetrüger erleichtert Kochler (87) um Schmuckstücke

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Erst im Nachhinein wurde die Kochler Polizei informiert. © dpa

Opfer eines Trickbetrügers wurde ein Kochler (87). Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Menschen, gibt, die von dem Unbekannten übers Ohr gehauen wurden.

Kochel am See - Zu einem dreisten Trickbetrug kam es im Kochler Ortsteil Pessenbach. Der Vorfall ereignete sich bereits am 14. Juli. Angehörige hatten aber erst Tage später Anzeige erstattet, nach dem sich das Opfer, ein 87 Jahre alter Mann, aus Schamgefühl zuvor nicht offenbart hatte.

Senior Silbergeschirr abgeschwatzt und Schmuck entwendet

Nach Angaben der Polizei hatte der Senior an jenem Freitag gegen Mittag einem Hausierer den Zutritt in seine Wohnung ermöglicht. Der Unbekannte hatte ihm ein Messerset, ein Schraubenzieherset und Bettdecken angeboten. Die angebotene Ware überließ der Hausierer dem 87-Jährigen zu einem, wie der Unbekannte beteuerte, „Sonderpreis“. Zuvor hatte der Händler dem Kochler allerdings viel wertvolleres Silbergeschirr abgeschwatzt. Später stellten die Angehörigen dann fest, dass außerdem diverse Schmuckgegenstände aus dem Bestand des Opfers fehlten.

Täter war mit einem hellgrauen Sprinter mit Tölzer Kennzeichen unterwegs

Der Täter war mit einem hellgrauen Sprinter mit Tölzer Kennzeichen unterwegs. Dieser hatte die Aufschrift „An- und Verkauf von Schmuck … Schleiferei“. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es im Raum Schlehdorf, Kochel, Benediktbeuern und Bichl weitere Geschädigte getroffen hat, denen zum überhöhten Preis Waren verkauft wurden und beim Besuch des Händlers Schmuckgegenstände entwendet worden sind.

Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten werden von der Polizeistation Kochel unter der Telefonnummer 08041/76106273 erbeten. Auch weitere Opfer können sich unter dieser Nummer melden.

