Musiksommer: Begeisternder Trommelwirbel am Walchenseekraftwerk

Laut und gut: Die „Double Drums“ Philipp Jungk und Alexander Glöggler bei ihrem Auftritt am Freitagabend am Walchenseekraftwerk. © bib

Dieser Abend war laut, anstrengend und sehr gut. Philipp Jungk und Alexander Glöggler von „Double Drums“ ließen beim Open-Air-Konzert am Walchenseekraftwerk ihre Schlagwerke ins Gebirge dröhnen.

Kochel am See – Nicht nur die Musiker waren angestrengt von der Arbeit mit den Sticks, sondern auch das Publikum, das ständig von den Rhythmen gepackt wurde. Die beiden klassisch ausgebildeten Schlagzeuger haben ihren eigenen Opernabend erfunden. Denn: „Eine Oper ist zwar wunderschön, aber es gibt ein Problem“, feixte Glöggler, „die langen Pausen.“

Mit ihrem Programm „Beat Rhapsody“ zeigten er und sein Partner ziemlich alles, was die Schlagzeugkultur zu bieten hat. Im zweiten Stück führten sie die Loopstation vor, ein Aufnahmegerät, das mehrere unterschiedliche Sequenzen ständig wiederholt. Sie fütterten das Gerät mit Klängen und Geräuschen, die sie mit zum Teil verblüffenden Musikgeräten hervorriefen. An einer Kalimba zupfte Jungk mit dem Daumen kleine Klangstäbchen, es sah aus, als würde er eine Fernbedienung gebrauchen. Das harte Gerassel des Klangfrosches kam dazu, die Oceandrum für Meeresrauschen, Spechtklopfen, Klanghölzer und schließlich die Klänge der beiden Marimbafone, zwei große Xylophone, die beide spielten. Natürlich entstand kein Soundchaos, sondern ein urwaldähnlicher Klangteppich.

Töne mit einem Plastikschlauch

Die beiden Musiker gehen mit der Zeit und widmen sich dem Instrumental-Recycling. „Bevor Ihr was wegwerft, testet noch, ob es als Instrument taugt“, riet Jungk. Er machte Töne mit einem Plastikschlauch, Glöggler trommelte auf den Boden eines blauen Eimers, fuhr eine leere Mülltonne auf die Bühne und schlug im Takt deren Deckel zu. Jungk trat auf ein Stück Blech und trommelte auf einer leeren Wassergalone. Alles mixten die Schlagzeuger in einen rasenden Rhythmus. Man stelle sich beide einmal auf einer Baustelle vor. Nach dem Stück meinte Glöggler: „Kinder, geht in die Küche und zieht raus, was Ihr findet!“ Ein junger Besucher entdeckte schon in der Pause seine Chipsdose und den Stuhl fürs rhythmische Musik machen.

Workshops für Familien und Jugendliche

Jungk und Glöggler lehren an der Münchner Musikhochschule und laden Familien und Jugendliche zu Workshops ein. Ihre Auftritte führten die Musiker bis nach China, und so zeigten sie im Stück „Taklamakan“ typische Instrumente dieser Region wie Zimbeln, Beckenglocken oder Klangschalen. Ihre Liebe für klassische Musik ließen sie stets durchklingen, etwa zum Auftritt, als Richard Strauß’ „Also sprach Zarathustra“ als Aufnahme ertönte. Viel Spaß hatte nicht nur das Publikum, als sie mit Masken von Yoda und Darth Vader zur Musik aus „Krieg der Sterne“ auftraten. Die Trommelwirbel von „Star Wars“ erlebten die Zuschauer live. Einen ungewöhnlichen Einfall präsentierten sie am Ende: Sie spielten Schlagzeug als Pantomime, der Sound kam vom Band. Erst bekämpften sie sich mit ihren unterschiedlichen Musikrichtungen, dann einten sie sich in einem großartigen finalen Duett zum „In der Halle des Bergkönigs“ aus Edward Griegs „Peer Gynt“. Begeisterter Applaus der 230 Besucher, die dem strömendem Regen trotzten, dröhnte abschließend ins Gebirge. (Birgit Botzenhart)

Weitere Konzerte des Musiksommers: Die Abba-Night am Sonntag, 2. Juli, ist bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für „Henrik Freischlader & Band“ am Sonntag, 9. Juli, sowie das Konzert von „Ganes“ am Sonntag, 15. Juli, und für „S’Elysion“ am 21. Juli, jeweils um 20 Uhr. Infos zum Programm und zum Gelände am Kraftwerk sind online auf www.uniper.energy/ musiksommer zu finden. Tickets gibt es per E-Mail an musiksommer@kkk-lenggries.de, weitere Infos unter Telefon 0 80 42/91 24 65.

