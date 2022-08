Über Erfolge und Sorgen am Walchensee: SPD-Landtagsabgeordneter diskutiert mit Bürgern und Lokalpolitikern

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn (2. v. re.) auf Sommertour am Walchensee: Diskutiert wurde im „Café Bucherer“ mit (v. re.) Klaus Barthel (SPD-Kreisvorsitzender und Gemeinderat in Kochel), Basti Aiter (Bürgermeister Wallgau), Dana Hadzovic (Referentin von Brunn), Reinhard Dollrieß (Walchenseer und FW-Gemeinderat in Kochel), Enrico Corongiu (Bürgermeister Mittenwald), Andreas Boehm (Vertreter der Walchenseestiftung und Vorstand der Berufsfischer), Hans Adlwarth (Ranger) und Karl Probst (Verein „Rettet die Isar jetzt“). © Arndt Pröhl

Auf seiner Sommertour durch Bayern suchte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Florian von Brunn, das Gespräch mit Bürgern und Lokalpolitikern. Bei der letzten Station am Walchensee ging es um Naturschutz und Tourismus.

Walchensee – Das Walchensee-Gebiet ist einer der Tourismus-Brennpunkte in Bayern. Folglich wurde über vieles gesprochen. Ranger Hans Adlwarth berichtete Florian von Brunn eingangs von der Entwicklung in den vergangenen Monaten – was die Hüter der Natur schon erreichen konnten, aber auch, wo es noch viel zu tun gibt (wir berichteten bereits). Bei der Zusammenkunft wurde auch der Garmischer Landkreis einbezogen.

„Die Zusammenarbeit mit den Polizeistationen in Kochel und Mittenwald läuft gut“, sagte Adlwarth. Für den Ranger entwickelt sich die Region Isar- und Walchenseegebiet immer mehr zu „einem großen Sportpark“. Dabei müsse man auch Modetrends im Auge behalten, wie etwa die Tatsache, dass Touristen mit Unterwasserdrohnen kämen. Andreas Boehm, der im Namen der Walchenseestiftung und als Vorstand der Berufsfischer an diesem Gespräch teilnahm, lobte die Arbeit der Ranger sehr. Man sei „einen massiven Schritt weitergekommen“, sagte er in Bezug auf die Besucherlenkung.

So ist die Situation auf Garmischer Seite

Auf Garmischer Seite ist hingegen erst ein Ranger im Einsatz. Dort sei man erst nach dem ersten Lockdown in die Debatte eingestiegen, sagte der Wallgauer Bürgermeister Basti Aiter und berichtete von Touristen, die „einen Strafzettel am Auto am Barmsee billiger fanden als mit vier Personen im ÖPNV anzureisen“.

Es gebe zwar noch ehrenamtliche Naturschutzwächter, sagte sein Mittenwalder Kollege Enrico Corongiu, aber weitere Ranger hält er für dringend erforderlich. „Im Ehrenamt kann man niemandem zumuten, nachts zu patrouillieren.“ Man habe hochgerechnet, dass man auf Garmischer Seite mindestens 60 Ranger bräuchte.

Von Brunn: Finanzierung der Ranger durch Umweltministerium prüfen

Alle Ranger werden über den Landkreis finanziert. Da wurde Florian von Brunn hellhörig. Wenn das „so ein Erfolgsmodell sei“, sagte der Landtags-Fraktionssprecher, müsse man darüber sprechen, dass sich das Umweltministerium an den Kosten beteilige. Apropos ÖPNV: Ranger Adelwarth glaubt nicht, dass viele Leute auf die öffentlichen Verkehrsmittel, deren Taktung am See ja mittlerweile stark verbessert wurde, umsteigen. Denn: „Die Freizeitsportler haben so viel Material dabei, das passt weder in den Zug noch in den Bus“, sagte er. „Außerdem wollen die Leute maximale Flexibilität. Und die haben sie mit dem Auto.“

Müll bleibt weiterhin ein Problem

Auch über Toiletten und Müll wurde diskutiert. Man verfolge seit vielen Jahren das Konzept „müllfreier Walchensee“, berichtete Freie-Wähler-Gemeinderat Reinhard Dollrieß. Die Meinungen, ob das sinnvoll sei, seien geteilt, so Dollrieß. Man sei auf jeden Fall dankbar, dass die Gemeinde die Hinterlassenschaften einsammle. Laut Ranger Adlwarth schleppen Füchse Plastiktüten tief in den Wald. „Wir brauchen auf jeden Fall Umweltbildung, dass man seine Sachen nicht einfach am Straßenrand liegen lässt“, forderte er. Von Brunn will jetzt Kontakte vermitteln zu einer Initiative in München, die mit einer witzigen Plakataktion Aufmerksamkeit und Erfolg erzielt habe.

Probleme der Fischer

Auch die Situation der Fischer am See wurde thematisiert. Vorstand Andreas Boehm berichtete von den unterschiedlichen Seepegelständen im Sommer und im Winter, die heuer für große Aufmerksamkeit sorgten (wir berichteten). Durch die Absenkung falle der Laich trocken, sagte Boehm und berichtete noch von anderen Sorgenkindern, etwa der Verschlammung von Sachensee und Einsiedler Bucht. Auch in seinen Augen müssen entsprechende Weichen für die Rahmenbedingungen für den Betrieb des Kraftwerks gestellt werden. „Die Auswirkungen auf die ganze Region sind nämlich groß.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.