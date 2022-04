Unbekannte entsorgen viele Autoreifen im Walchensee: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Von: Christiane Mühlbauer

Die Wasserwacht Walchensee half der Polizei, die Reifen aus dem Wasser zu bergen. © Wasserwacht Walchensee

17 Autoreifen sind am Wochenende im Walchensee zwischen Urfeld und Sachenbach gefunden worden. Jemand schmiss sie einfach ins Wasser. Polizei und Wasserwacht sind erbost über die illegale Entsorgung. Sie hoffen, dass die Täter von Zeugen beobachtet worden sind.

Walchensee – Ein Umweltfrevel hat sich am Wochenende am Walchensee ereignet. Zwischen Urfeld und Sachenbach haben ein oder mehrere Unbekannte viele gebrauchte Autoreifen einfach ins Wasser geworfen, berichten Polizei Kochel und Wasserwacht Walchensee. Am Samstag wurden 14, am Sonntag an gleicher Stelle drei weitere gefunden. Eventuell befinden sich noch drei weitere irgendwo im Wasser, denn dann wären es fünf komplette Sätze mit vier Kfz-Reifen, inklusive Alu-Felgen.

Polizeibeamte und Ehrenamtliche der Wasserwacht zogen die Reifen aus dem See. © Wasserwacht Walchensee

„Die dachten wohl, die Reifen gehen unter“

Dass es sich um Sätze handelt, ist der Polizei schon aufgefallen. „Der oder die Täter dachten wohl, die Reifen gehen unter“, sagt der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann. Die Meldung darüber ging am Samstagvormittag bei der Polizei ein. Man fand die Reifen etwa 200 Meter rechts vom Ablauf des Kraftwerks entfernt.

Auf dem Rettungsboot stapeln sich die Autoreifen. © Wasserwacht Walchensee

Zeugen gesucht: Wer hat ein größeres Transportfahrzeug gesehen?

Weil so viele Reifen in einem größeren Fahrzeug transportiert werden müssen, sucht die Polizei nach Zeugen, die am Freitag, in der Nacht auf Samstag oder am Samstagvormittag ein oder mehrere Fahrzeuge gesehen haben. Weil die Polizei die Reifen nicht alleine bergen konnte, wurde am Samstag die Wasserwacht Walchensee gerufen. Zwei Ehrenamtliche packten mit an, erbost über die Sauerei. Die Polizei ermittelt jetzt wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung und Gewässerverunreinigung. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0 80 41/76 10 62 73 angenommen.

