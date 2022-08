Unfall am Kesselberg: Motorrad prallt gegen Felswand

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Motorradunfall hat sich am Montagabend am Kesselberg ereignet. © arp

Verletzt wurde ein Geretsrieder bei einem Motorradunfall am Kesselberg. Die Maschine des Mannes prallte gegen eine Felswand.

Kochel am See - Es ist eigentlich die fast wöchentliche wiederkehrende Polizeimeldung: Am Kesselberg hat sich ein Motorradunfall ereignet. Ein 23-jähriger Geretsrieder fuhr am Montag gegen 19.30 Uhr mit seiner Honda auf der Bergstrecke der B 11 bergab.

Motorradfahrer kommt von der Straße ab, Maschine prallt gegen Felswand

In einer Rechtskurve verlor der er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Felswand. Bei dem Sturz wurde der Geretsrieder leicht verletzt, wollte sich jedoch nicht vom Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen lassen.

Am Motorrad entsteht Totalschaden

Um die auslaufenden Betriebsstoffe musste sich die Straßenmeisterei kümmern. Am Motorrad entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein schwerer Motorradunfall auf der bei Bikern so beliebten Bergstrecke ereignet. Kurz nach der sogenannten Schaukurve kam ein Mann aus der Traunsteiner Gegend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Unterholz. Das Motorrad blieb zwischen den Bäumen hängen. Der Mann kam mit schwer wiegenden Verletzungen ins Krankenhaus.

