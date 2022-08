Unfall am Kesselberg: Motorradfahrer bleibt zwischen Bäumen hängen

Auf der B11

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Erneut hat sich ein Motorradunfall am Kesselberg ereignet. Ein 22-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu. Die B11 musste gesperrt werden.

Kochel am See - Nach Angaben der Polizei war ein 22-jähriger Mann aus der Traunsteiner Gegend am Donnerstagmittag mit seiner Suzuki von Kochel in Richtung Urfeld unterwegs. Kurz nach der sogenannten Schaukurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Unterholz.

Fahrer bleibt im abschüssigen Gelände zwischen den Bäumen hängen

Fahrer und Maschine blieben in dem abschüssigen Gelände zwischen den Bäumen hängen. Mit schwerwiegenden Verletzungen, aber bei Bewusstsein erfolgte nach der notärztlichen Behandlung der Transport in die Unfallklinik nach Murnau. An der Suzuki entstand Totalschaden, den die Polizei mit 5000 Euro beziffert.

Nach der Streckensperrung kommt es durch defekten Bus zu Behinderungen

Der Streckenabschnitt der B 11 war für die Rettung und Unfallaufnahme gesperrt. Zu zusätzlichen Behinderung kam es aber auch nach Aufhebung der Sperre, weil ein RVO-Bus einen technischen Defekt hatte, der eine Weiterfahrt verhinderte. „Der Fahrer war aber versiert genug, sein Gefährt selbst wieder flott zu kriegen, sodass die Weiterfahrt nach einer knappen Stunde fortgesetzt werden konnte“, schreibt die Polizei.

