Unfall am Kesselberg: Motorradfahrer stürzt in Bachbett

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Maschine und Fahrer landeten in dem etwa 2,50 Meter tiefer gelegenen Bachbett. © Grünwald

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Freitag auf der Kesselbergstrecke. Der Fahrer stürzte samt Maschine in ein Bachbett.

Kochel am See - Der laut Polizei vom Fahrer selbstverschuldete Unfall auf der bei Bikern so beliebten Bergstrecke hatte sich am Freitagnachmittag gegen gegen 15 Uhr ereignet. Ein 34-jähriger Mann aus dem österreichischen Völs war mit seiner Maschine der Marke BMW die Bundesstraße 11 bergaufwärts in Richtung Walchensee unterwegs

Unfall am Kesselberg: Sturz mit dem Motorrad in ein ausgemauertes Bachbett

In einer längeren Linkskurve kam der Mann offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit samt seiner Maschine stürzte er in ein etwa 2,50 Meter tiefer gelegenes, ausgemauertes Bachbett. Dort blieb der Mann liegen.

34-Jähriger wird bei dem Unfall schwer verletzt

Bei dem Unfall zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte ihn in die Unfallklinik nach Murnau.

Motorrad muss mit Kran aus Bachbett geborgen werden

Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Maschine musste mit einem Kran aus dem Bachbett geborgen werden.

Auch diesen Sommer gab es eine ganze Reihe schwerer Unfälle

Es ist nur ein weiterer in einer ganzen Reihe von schweren Motorradunfällen am Kesselberg. Zuletzt war ein Geretsrieder mit seinem Motorrad gegen eine Felswand geprallt. Wenige Tagen zuvor kam ein Mann aus der Traunsteiner Gegend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Unterholz. Das Motorrad blieb zwischen den Bäumen hängen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.