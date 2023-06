Unfall am Kesselberg: Zwei Motorräder stoßen zusammen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem weiteren Motorradunfall am Kesselberg kam es am Sonntag. (Symbolbild) © arp

Zu einem etwas untypischen Motorradunfall am Kesselberg kam es am Sonntag. Dabei kollidierten zwei in gleiche Richtung fahrende Maschinen.

Kochel am See - Bei Motorradunfällen am Kesselberg ist die Ursache meistens nicht angepasste Geschwindigkeit auf der kurvenreichen Bergstrecke. Beim Unfall, der sich am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete, war das anders.

Verbotswidrig in Richtung Parkplatz abgebogen

Ein 46-jähriger Münchner befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Motorrad der Marke Ducati die Kesselbergstrecke der B11 im Gemeindebereich Kochel abwärts in Richtung Norden. Auf Höhe eines linksseitig gelegenen Parkplatzes beschloss er offenbar, dort einzubiegen, um eine Pause einzulegen. Da ihm aufgefallen war, dass dies aufgrund der durchgezogenen Linie verboten ist, verzögerte er kurz am rechten Fahrbahnrand, entschied sich dann aber offenbar doch, verbotswidrig über die Fahrbahn nach links auf den Parkplatz zu fahren.

BMW-Fahrer kann Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Dabei übersah er allerdings einen mittlerweile von hinten herannahenden 37-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls aus München stammt. Dieser konnte seine BMW nicht mehr rechtzeitig stoppen, sodass es zur Kollision beider Maschinen kam. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Die Sozia des Verursachers blieb unverletzt.

Nicht der erste Motorradunfall am Kesselberg in dieser Saison

Der entstandene Sachschaden an der Ducati wird auf circa 2000 Euro geschätzt, an der BMW beläuft sich der Schaden auf rund 3500 Euro. Beide Beteiligten konnten die Fahrt aber fortsetzen.

Es ist nicht der erste Motorradunfall am Kesselberg in diesem Jahr: Am ersten Juni-Wochenende war ein Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt. Seine BMW rutschte über die Gegenfahrbahn und gegen eine Mauer. Bereits am Pfingstsamstag hatte ein Motorradfahrer am Ende einer engen Rechtskurve offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er gegen die Front des entgegenkommenden Autos.

