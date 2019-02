Unfall im Ausflugsverkehr: Sechs Verletzte

Kollision im Ausflugsverkehr: Ein Unfall mit sechs Verletzten ereignete sich am Sonntagabend in Kochel auf der Mittenwalder Straße.

Kochel am See - Gegen 18.20 Uhr herrschte am Sonntag dichter Ausflugsverkehr von Walchensee kommend in Richtung Norden. Laut Polizei übersah ein 18-jähriger Fahranfänger aus Unterhaching, der mit einem VW unterwegs war, dass vor ihm verkehrsbedingt ein Mazda, gelenkt von einem 54-jährigen Mann aus Bad Nauheim, abbremsen musste. Der 18-Jährige fuhr mit erheblicher Wucht gegen das Heck des Mazdas.

Dessen vier Insassen trugen ebenso wie der Verursacher und seine Beifahrerin leichte Verletzungen davon. Alle sechs Personen wurden vom BRK mit Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Mazda in Höhe von etwa 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Kochler Feuerwehr war mit zirka 20 Kräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Vom BRK waren vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Einsatzleiter vor Ort.

Rubriklistenbild: © Pröhl