Bremsen versagen: Auto prallt gegen Baumstumpf

Kochel am See - Laut Polizei fuhr ein Kochler (72) gegen 14.15 Uhr mit seinem Audi vom Rothenberg-Nord bergab und wollte nach rechts in den Herzogstandweg einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte eine Kochlerin (68) mit ihrem VW vom Herzogstandweg nach links in den Rothenberg-Nord einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der VW wurde vorne nach rechts gedreht. Der Audi fuhr geradeaus und kam an einem Baumstumpf am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Kochler gab an, dass seine Bremsen versagt hätten. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kochlerin blieb unverletzt. Am Audi entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am VW von etwa 4000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.