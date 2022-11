Unfall in Ried: Betrunken mit dem E-Scooter in den Graben

Von: Andreas Steppan

Mit einem E-Scooter hat ein Mann aus Kochel einen Unfall gebaut (Symbolfoto). © Hauke-Christian Dittrich

Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften rief am Montag ein Kochler auf den Plan, der in Ried mit dem E-Scooter in den Graben fuhr. Die B11 wurde gesperrt.

Kochel am See – Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat am späten Montagabend im Kochler Ortsteil Ried einen Unfall gebaut und damit ein größeres Aufgebot an Rettungskräften auf den Plan gerufen. Die Bundesstraße musste für 45 Minuten gesperrt werden.

Mit über 1,8 Promille und ohne Führerschein auf dem E-Scooter

Nach Angaben der Polizei war ein 32-jähriger Kochler gegen 23.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der B 11 in Fahrtrichtung Kochel am See unterwegs. In Ried geriet der er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Steinsäule und kam im Anschluss im rechten Straßengraben zum Liegen.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei ihm starken Alkoholgeruch wahr. Zudem fiel seine „stark verwaschene Aussprache“ auf, so die Polizei. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Kochler bei Unfall in Ried mittelschwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau. Er konnte keinen gültigen Führerschein für den fahrerlaubnispflichtigen Roller vorweisen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme befanden sich 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ried, drei Rettungssanitäter und der First Responder Bichl an der Unfallstelle. Der Kochler wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

