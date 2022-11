In Kochel auf Gegenfahrbahn geraten: 10.000 Euro Schaden bei Kollision

Von: Andreas Steppan

Die Polizei rückte am Samstag zu einem Unfall nach Kochel aus. (Symbolfoto) © Rene Ruprecht

Einen Unfall meldet die Polizei aus Kochel am See. Ein VW-Fahrer hatte keine Chance mehr, einem Auto aufzuweichen, das ihm auf der falschen Fahrbahn entgegenkam.

Kochel am See - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag gegen 15.40 Uhr in Kochel am See. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 36-jähriger Kochler mit seinem Ford die Bahnhofstraße ortseinwärts, als er – wohl aufgrund einer Unachtsamkeit – in einer Rechtskurve auf nasser Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Hoher Blechschaden bei Unfall in Kochel am See

Dort kam ihm der VW eines 45-jährigen Kochlers entgegen. Obwohl der VW-Fahrer noch versuchte auszuweichen, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Insassen waren angeschnallt und blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

