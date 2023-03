Unfall zwischen Schlehdorf und Kochel: Überschlag mit dem Auto

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam der Wagen zwischen Schlehdorf und Kochel von der Straße ab. © FFW Kochel

Die Sirenen heulten am Mittwochmittag im Loisachtal: Zwei Feuerwehren rückten zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2062 zwischen Schlehdorf und Kochel aus. Ein Wagen hatte sich überschlagen.

Schlehdorf/Kochel am See – Nach Angaben der Beamten befuhr ein 34-jähriger Kochler am Mittwochmittag gegen 11 Uhr mit einem Opel die Staatsstraße 2062 von Kochel kommend in Richtung Schlehdorf. Auf Höhe eines Parkplatzes kam er in einer leichten Linkskurve allein beteiligt und aus nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Wagen überfährt erst ein Verkehrszeichen und einen Baum, dann überschlägt er sich

Der Wagen überfuhr ein Verkehrszeichen und einen kleinen Baum am Straßenrand, bevor er sich in der angrenzenden Wiese überschlug und dort dann auch liegen blieb. Dabei zog sich der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte ihn ins Unfallkrankenhaus nach Murnau.

Der schwer beschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Die Kochler Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden am Auto mit rund 4000 Euro. An Verkehrseinrichtungen entstand zudem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Angefahrener Baum muss von der Feuerwehr gefällt werden

Die Freiwilligen Feuerwehren Schlehdorf und Kochel waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, kümmerten sich unter anderem um die Sicherung des Autowracks und die Regelung des Verkehrs auf der Staatsstraße. Auch der bei dem Unfall beschädigte Baum musste gefällt werden. Der Einsatz für die Feuerwehren war nach etwa einer Stunde beendet.

