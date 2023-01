Feuerwehr Walchensee: Verärgert über „Arbeit für die Katz“

Jahresversammlung

Der Streckenabschnitt vom Kesselberg nach Walchensee war einer der Höhepunkte beim Straßenradrennen der „European Championships“ im August. Doch die Feuerwehr Walchensee bemängelt die Organisation.

Walchensee – Während viele Zuschauer noch heute von diesem Wettkampf schwärmen, hatte die Feuerwehr mit Problemen zu kämpfen. Über diese wurde am Freitag bei der Jahresversammlung im Gasthaus „Edeltraut“ ebenso gesprochen wie über Lieferschwierigkeiten beim neuen Feuerwehrauto und den Umgang mit einem „Blackout“.

Die Walchenseer Feuerwehr hatte am 14. August den Auftrag, beim Straßenradrennen die Strecke abzusichern: „Es ist gar nicht so einfach, an einem schönen Sonntagvormittag dafür Leute zusammenzubringen“, sagte Kommandant Klaus Melf. Bei der Planung sei wohl was schief gegangen. An manchen Parkplatz-Einfahrten seien ein Feuerwehrmann, ein Polizist und ein Privater gestanden: „Ich seh’s nicht ein, dass wir zu dritt dastehen und Arbeit für die Katz machen.“ Ähnliche Kritik hatten vor Kurzem die Jachenauer bei der Feuerwehr-Verbandsversammlung geübt.

Kreisbrandrat erklärt Hintergrund

Eigentlich sei alles präzise geplant gewesen, entgegnete Kreisbrandrat Erich Zengerle. Jeder Streckenposten sei mit der Polizei abgesprochen gewesen: „Aber in der Früh hat scheinbar irgendjemand in München Angst vor dem Besucherandrang bekommen und zusätzliche Polizisten rausgeschickt. Davon hatten wir keine Ahnung, und die Polizisten in der Einsatzleitung auch nicht.“ 21 Feuerwehren hätten sich beteiligt, der Kesselberg sei die einzige Problemstelle gewesen, sagte Zengerle: „Insgesamt war’s phänomenal, wie alles funktioniert hat, wir haben für die Absperrungen nur ein relativ kurzes Zeitfenster benötigt. Der Landkreis hat sich toll präsentiert, die Bilder sind um die Welt gegangen.“

Lange Lieferzeit fürs neue Fahrzeug

Etwas ärgerlich für die Walchenseer sind auch die extrem langen Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge. Bereits im Mai 2021 habe die Gemeinde ein Fahrzeug bei der Firma Rosenbauer bestellt, berichtete Melf. Ursprünglich sei als Liefertermin der März 2024 angegeben worden, mittlerweile sei vom August 2024 die Rede. „Es wird immer vorgeschoben, dass irgendwelche Chips fehlen – Wahnsinn.“ Eigentlich sei mit der Gemeinde Kochel vereinbart gewesen, dass die Walchenseer ihr Feuerwehrauto zuerst bekommen. Nun sehe es so aus, dass das Leiter-Fahrzeug für Kochel schneller ausgeliefert wird, obwohl es später ausgeschrieben und bestellt wurde: „Die Gemeinde Kochel hat sich an die Absprachen gehalten“, betonte Melf. „Ich will das nur noch mal klarstellen, sonst heißt es schnell: Die Schnarchzapfen bei der Gemeinde haben was anderes gesagt.“

Reinhard Dollrieß berichtete, dass der Haupt- und Finanzausschuss vergangene Woche über die beiden Fahrzeuge gesprochen habe: „Ich weiß nicht, wie es die Kochler angestellt haben, dass sie schon heuer ihr Fahrzeug bekommen – vielleicht haben sie eher eines von der Stange genommen.“ Diese Nachricht sei auch für den Gemeinderat überraschend gekommen, schließlich müsse dafür ein sechsstelliger Betrag zur Verfügung gestellt werden. Dollrieß bereitete die Walchenseer darauf vor, dass sich die Auslieferung noch weiter verzögern dürfte: „Ich habe gehört, dass der neue Auslieferungstermin Ende 2024 ist.“

Bei Blackout Anlaufstelle am Feuerwehrhaus

Wie bei allen Feuerwehren ging es auch in Walchensee um das Thema „Blackout“. Melf berichtete, dass bei einem längeren Stromausfall am Feuerwehrhaus die Anlaufstelle für die Bevölkerung eingerichtet wird. Dort könne auch die Energie aus einem Notstromaggregat eingespeist werden. Im Feuerwehrhaus werde zudem ein Sanka für die Versorgung stehen. Fachleute prophezeien, dass bei einem Stromausfall nach acht Stunden das Handynetz zusammenbricht. In diesem Fall könnten die Walchenseer analog nach Kochel herunterfunken. Melf: „Wir haben den Umsetzer am Kesselberg getestet – das funktioniert.“ pr

