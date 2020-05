Verbotenes Fahrzeugrennen am Kesselberg?

Zwei Motorräder und ein Auto lieferten sich nach Zeugenaussagen am Freitagabend ein illegales Fahrzeugrennen am Kesselberg.

Kochel am See - Am vergangenen Freitagabend gegen 19.20 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Bad Tölz die Mitteilung ein, dass zwei Motorräder und ein Pkw den Kesselberg mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit auf- und abfuhren. Zudem fuhren sie nach Angaben der Anrufer sehr dicht aufeinander auf und lieferten sich laut Zeugenaussagen auf der kurvenreichen Bergstrecke ein Rennen.

Nissan eines 19-Jährigen wird beschlagnahmt

Als die Polizei vor Ort war, trafen die Beamten lediglich noch den Pkw-Fahrer an. Es handelte sich um einen 19-jährigen Penzberger. Von den beiden Motorradfahrern wusste er angeblich nichts, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem der 19-Jährige in der vergangenen Zeit öfter wegen derartiger Verstöße aufgefallen war, beschlagnahmte die Tölzer Polizei kurzerhand seinen Nissan. Der Führerschein des jungen Mannes wurde außerdem sichergestellt.

Platzverweise für weitere Verkehrsteilnehmer

Im Zuge der Polizei-Kontrolle wurden am Freitagabend am Kesselberg noch 18 weitere Pkw- und Motorradfahrer überprüft, die gerade in einer der Kurven parkten. Zur Verhütung von Geschwindigkeitsübertretungen, illegaler Rennen und Unfällen wurden allen anwesenden Personen vorsorglich Platzverweise ausgesprochen, berichten die Beamten.

