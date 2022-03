Abends verirrt am Herzogstand: Bergwacht Kochel bringt Wanderer ins Tal

Von: Christiane Mühlbauer

Die Retter stiegen am Freitag auf zwei Wegen zu den Wanderern auf. Dieses Nacht-Foto stammt von einem anderen Einsatz. © Bergwacht Kochel / Archiv

Die Bergwacht Kochel hat zwei Bergsteigern aus München geholfen, die sich im Herzogstandgebiet verlaufen hatten. Acht Retter waren in der Dunkelheit im Einsatz.

Kochel am See - Die beiden Wanderer, 32 und 38 Jahre alt, setzten am Freitag um kurz nach 19 Uhr den Notruf ab. Das berichten die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung. Die Bergwacht lokalisierte die beiden Männer im weglosen Steilgelände zwischen dem Wanderweg Walchensee-Heimgarten (H5) und Deiningsbach auf einer Höhe von gut 1000 Metern.

Retter steigen von zwei Seiten auf

Zwei Retter machten sich mit Stirnlampen und Seilsicherung auf den Weg, fanden die Männer und sicherten sie. Dann wurden sie mittels Seilsicherung und Seilgeländer nach oben zum Wanderweg H5 geführt. Drei weitere Bergretter waren über den H5-Weg von Walchensee aufgestiegen und gingen den Rettern und Patienten von oben zur Unterstützung entgegen. Gemeinsam stiegen sie zum Parkplatz der Herzogstand-Talstation ab. Die beiden Männer blieben unverletzt und konnten selbst mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Für die acht Bergretter war der Einsatz um kurz vor 1 Uhr nachts beendet.

