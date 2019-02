Ehrenamtliches Engagement gleich vierfach versilbert: Kochel zeichnet Bürger aus

Große Ehre und viel Applaus vier verdiente Kochler Männer: Werner Englert, Isidor Gerg, Martin Haberfellner und Anton Röckenschuß haben am Dienstag in der Kochler Bürgerversammlung die Silberne Bürgermedaille der Gemeinde erhalten.

Kochel am See – Bürgermeister Thomas Holz dankte ihnen dafür, dass sie sich „in herausgehobenem Maße ehrenamtlich zum Wohl des Gemeinwesens engagieren“. Diese Vorgabe aus der Ehrenordnung der Gemeinde hat laut Holz jeder einzelne von ihnen in besonderer Weise erfüllt. Die Geehrten in alphabetischer Reihenfolge:

Werner Englert

Die Liste mit dem ehrenamtlichen Engagement des Kochler Altbürgermeisters sei ziemlich lang, sagte Thomas Holz in seiner Laudatio. Dabei habe der Gemeinderat die elfjährige Amtszeit von Werner Englert als Erster Bürgermeister nicht einmal in die Bewertung mit einbezogen. Englert war als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ried deren Gerätewart und auch 21 Jahre lang Vorstand. Er war zehn Jahre Vorsteher beim Wasserbeschaffungsverband Ried und 20 Jahre in dessen Vorstandschaft. Und Englert war Mitglied in der Sanitätskolonne, Klarinettist bei der Kochler Blaskapelle, Ansager sowie Geschäftsführer beziehungsweise Schriftführer beim Wasser- und Bodenverband Ort-Ried, bei der Jagdgenossenschaft und Waldgenossenschaft sowie bei der Franz-Marc-Stiftung und beim Franz-Marc-Förderkreis.

Isidor Gerg

Wie Englert setzt sich auch Isidor Gerg sowohl für seinen Ortsteil als auch für die ganze Gemeinde ein. Der Walchenseer Gemeinderat ist laut Bürgermeister Holz nicht nur als ortsansässiger Schreiner gefragt, sondern als versierter „Ansprechpartner vor Ort“. Gerg war 20 Jahre lang Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbands Walchensee. Zudem ist er seit über 32 Jahren Gruppenführer der Feuerwehr Walchensee und seit nunmehr elf Jahren Mitglied des Kochler Gemeinderats. Hier sei er ein wichtiges Bindeglied zwischen Walchensee und dem Rathaus.

Martin Haberfellner

Der vor einem Jahr zum Landeshauptmann der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien gewählte Martin Haberfellner trägt laut Holz „den Namen unserer Gemeinde weit über Kochel hinaus“. Er war zuvor zwölf Jahre Obmann der örtlichen Gebirgsschützenkompanie „Historische Bauerngruppe“ und 21 Jahre Obmann-Stellvertreter. Dazu war Haberfellner bereits 24 Jahre als Landeshauptmann-Stellvertreter tätig. Zwölf Jahre gehörte er zudem dem Kochler Gemeinderat an. Der Bürgermeister wünschte dem Landeshauptmann „viel Kraft für die Aufgaben, die Dich in diesem besonderen Amt erwarten“.

Anton Röckenschuß

Angesichts des außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagements von Anton Röckenschuß könne man „nur den Hut ziehen“, sagte Holz bei der Überreichung der vierten Bürgermedaille. Röckenschuß war vier Jahre Kommandant der Feuerwehr Kochel, zwölf Jahre Gemeinderat und davon sechs Jahre zweiter Bürgermeister, in denen er in längeren krankheitsbedingten Vertretungszeiten die Rathausgeschäfte zu führen hatte. Zudem war er 21 Jahre Kassier beim Wasserbeschaffungsverband Kochel, an dessen Spitze er seit drei Jahren als Vorsteher ist. Jahrzehntelang habe er zudem die Frühjahrs- und Abendkonzerte der Blaskapelle Kochel moderiert.

Die Verleihung der Silbernen Bürgermedaille ist laut Holz für jeden der vier Männer die „gerechtfertigte Anerkennung für das Engagement um ihre Heimatgemeinde“. Neben der Ehrenurkunde und der dazugehörigen Anstecknadel überreichte der Bürgermeister den vier Geehrten als Dankeschön auch Eintrittskarten für das Kristall-Trimini.

