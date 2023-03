Vermisste Bergsteigerin am Jochberg gefunden: 55-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Von: Christiane Mühlbauer

Zahlreiche Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei sind gerade am Jochberg. © Archiv

Zahlreiche Rettungskräfte suchten in den vergangenen Stunden nach einer vermissten Frau (55) aus dem Landkreis Starnberg am Jochberg bei Kochel am See. Die gute Nachricht kam am Dienstagvormittag: Die Frau wurde lebend gefunden und ins Krankenhaus geflogen.

Kochel am See - Seit Montagabend (13. März) suchten am Jochberg bei Kochel zahlreiche Helfer von Polizei und Bergwacht nach einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg. Wie Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation Kochel am See, auf Kurier-Nachfrage berichtet, wurde die Frau am Montagabend als vermisst gemeldet. Sie hatte sich offenbar zum Wandern in der Region Kochel aufgehalten. Einsatzkräfte entdeckten ihr Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz am Kesselberg.

In der Nacht musste die Suche nach der Frau abgebrochen werden. Wie Wiedemann am Dienstagvormittag berichten konnte, wurde die Vermisste lebend im Bereich Jochberg geortet. Am Dienstagvormittag wurde sie von den Einsatzkräften geborgen und mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen.

Erst am vergangenen Wochenende gab es im Loisachtal eine Suchaktion nach einer vermissten Benediktbeurerin. Auch diese Suche nach ein glückliches Ende. Die 28-Jährige wurde von Studenten auf Höhe der Eibelsfleckhütte entdeckt. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

