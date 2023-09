Walchensee: Vermisster Wassersportler nach zwei Stunden Suche gefunden

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Zahlreiche Ehrenamtliche von vier Wasserwachten suchten den See in den Abendstunden ab. © Grünwald

Eine große Vermisstensuche am Walchensee nahm am Samstagabend ein glückliches Ende. Die Einsatzkräfte mussten zu Beginn jemanden finden, der Rumänisch dolmetschen konnte.

Walchensee – Wie die Kochler Polizei berichtet, wurde ein 49 Jahre alter Wassersportler gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Den Notruf hatte ein Taucher am Ufer abgesetzt. Er war dort auf den 76 Jahre alten Vater des Vermissten getroffen, einen Rumänen. „Die Verständigung gestaltete sich extrem schwierig. Der Vater sprach weder Deutsch noch Englisch“, berichtet Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. „Im privaten Umfeld wurde dann jemand gefunden, der dolmetschen konnte.“

Vier Wasserwachten und zahlreiche Polizisten im Einsatz

Wie sich herausstellte, war der 49-Jährige erstmals am See, um zu wingen. Bei dieser Sportart werden Kite- und Windsurfen miteinander verbunden. Der 49-Jährige war mit einem dafür nicht ausgelegten SUP-Board unterwegs, ansonsten aber gut ausgestattet, berichtet Grünwald. Auf dem See ging ihm allerdings die Kraft aus. Weil sein Sohn nicht mehr ans Ufer zurückkam und auf dem See nicht mehr zu sehen war, machte sich der Vater am Ufer große Sorgen.

Nach Eingang des Notrufs gegen 18 Uhr machten sich die Wasserwachten aus Bad Tölz, Niedernach, Krün-Wallgau und Walchensee auf die See, ebenso die Wasserschutzpolizei Kochel. Am Ufer suchten außerdem Beamte der Grenzpolizei Mittenwald sowie Polizisten in zivil. „Das ganze Ufer wurde abgefahren“, berichtet Grünwald.

Glückliches Ende nach zwei Stunden

Wie sich später herausstellte, war der 49-Jährige tatsächlich am Südufer an Land gegangen, versuchte von dort aber wieder, über den See zur Galerie in Walchensee zurückzukehren. Dabei ging ihm die Kraft aus. Ehrenamtliche der Wasserwacht Bad Tölz entdeckten ihn auf dem Wasser. Der Mann, der gebrochen Deutsch sprach, war erschöpft, aber unverletzt. „Er war gut ausgestattet, trug Neoprenanzug und Schwimmweste“, berichtet Grünwald.

Alle Helfer seien froh gewesen, als Vater und Sohn rund zwei Stunden später am Ufer wieder glücklich vereint waren. Die beiden Männer konnten dann selbstständig wieder nach München nach Hause fahren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.