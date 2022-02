Verwirrte Frau dringt in Kochler Hotel ein

Von: Christiane Mühlbauer

Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Hotel in Kochel. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei berichtet, dass eine verwirrte Frau in ein derzeit geschlossenes Hotel in Kochel am See eingedrungen ist. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ausfriedensbruch.

Kochel am See – Zu einem Hotel am Schmied-von-Kochel-Platz in Kochel am See wurde am Mittwochmorgen um kurz vor 8 Uhr die Polizei gerufen. Das Hotel ist derzeit geschlossen, das zugehörige Restaurant geöffnet. Doch obwohl dort aktuell keine Gäste absteigen können, vernahm der Gastwirt, ein 35-jähriger Kochler, eine Stimme aus dem Dachgeschoss, die um Hilfe rief, heißt es im Pressebericht der Beamten.

Gastwirt hört Hilferufe aus dem Dachgeschoss

Nach dem Öffnen der Tür wurde eine 56-jährige, laut Polizei geistig verwirrte Person angetroffen. Die Frau gab an, keinen festen Wohnsitz zu haben. Sie hatte sich am Vortag über den Eingangsbereich des Restaurants in das Hotel geschlichen, um in der Kälte nicht zu erfrieren. Die 56-jährige Frau muss sich nach dieser Aktion auf eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs einstellen, so die Polizei.

