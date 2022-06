Viele Angebote, aber nur wenig Kenntnis: Senioren sollen besser informiert werden

Von: Christiane Mühlbauer

Auch in Kochel leben viele Senioren im eigenen Haus. In einer Wohnung sind sie aber meist zur Miete. Die Kinder sind nicht unbedingt in der Nähe. © Symbolfoto: dpa

Wie sich Menschen über 60 ihre zukünftige Lebenssituation vorstellen, ist für Gemeinden ein wichtiges Thema. Bei der lokalen Auswertung einer Befragung in Kochel zeigte sich, wo Handlungsbedarf besteht.

Kochel am See – Der Landkreis hat nun wieder eine schriftliche Befragung von Menschen über 60 Jahre durchgeführt, um das sogenannte seniorenpolitische Gesamtkonzept fortzuschreiben. 5500 Personen erhielten einen Fragebogen. Im Gemeinderat Kochel wurden die lokalen Ergebnisse nun ausführlich vorgestellt und beraten.

Die Themen, um die es ging, waren unter anderem Wohnsituation und Umfeld, Versorgungssituation und Pflege sowie Kenntnisse über Hilfsangebote und deren Nutzung. In Kochel wurden 190 Senioren angeschrieben: Die meisten (85) waren älter als 75 Jahre, gefolgt von 63 Personen zwischen 65 und 75 Jahren und 42 Menschen im Alter von 60 bis 65. Alle beteiligten sich jedoch nicht an der Umfrage, doch 93 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück. Das entspricht aber der Quote im Landkreis: Knapp die Hälfte der Angeschriebenen hat sich an der Umfrage beteiligt, insgesamt etwas mehr Männer als Frauen.

Nur wenige wollen später in betreutes Wohnen

Für die Gemeinde seien verschiedene Aspekte interessant, berichtete Dritte Bürgermeisterin und Seniorenbeauftragte Veronika Lautenbacher (CSU) bei der Vorstellung der Analyse für Kochel. Zum Beispiel, dass Senioren überwiegend im eigenen Haus wohnen. Wer in einer Wohnung lebt, wohnt dort aber meistens zur Miete. 80 Prozent haben Kinder, von denen mindestens eines weiter entfernt lebt. Gefragt nach der Wohnform in den kommenden drei Jahren, würden viele gerne in eine Hausgemeinschaft mit mehreren Generationen ziehen. Nur drei Prozent bevorzugen betreutes Wohnen. Wer Hilfe benötigen würde, wünscht sich meist eine 24-Stunden-Betreuungskraft, die zeitweise mit zu Hause wohnt. In der eigenen Wohnung oder im Haus kommen die meisten noch gut zurecht, aber fast die Hälfte sieht Sanierungsbedarf im Bad. Die Hälfte bekommt zu Hause Unterstützung, meistens vom Ehepartner beziehungsweise aus der eigenen Familie. Auch Hilfe im Garten oder Fahrdienste sind ein wichtiges Thema. 86 Prozent der Befragten haben keinen Pflegegrad.

Viele Angebote sind nicht bekannt

Das größte Manko ist die Tatsache, dass viele Kochlerinnen und Kochler über die Pflege- und Hilfsangebote in der Region wenig oder gar nichts wissen, obwohl sie deren Service durchaus in Anspruch nehmen würden. Die Räte wurden nachdenklich, als Lautenbacher erläuterte, dass zum Beispiel das Senioren-Info-Telefon, die Selbsthilfekontaktstelle, die mobile Seniorenhilfe oder die Wohnraumberatung den meisten gar nicht bekannt sind. Auch die Fachstelle für pflegende Angehörige oder das Ehrenamtsbüro für Senioren sind den meisten unbekannt. Immerhin 16 Prozent wissen, dass es einen Seniorenbeirat im Landkreis gibt. Wenn die Älteren Fragen haben, informieren sie sich in erster Linie im Familien- und Freundeskreis oder beim Arzt. Einige nutzen zumindest das Internet. Von den Befragten war immerhin die Hälfte täglich im Netz unterwegs, ein Drittel jedoch nie.

Das wünschen sich die Bürger

„Wir müssen schauen, wie wir die Menschen besser erreichen. Viele fühlen sich über bestehende Angebote nicht hinreichend informiert“, sagte Lautenbacher. Bei der Umfrage müsse man ohnehin davon ausgehen, „dass sich nur die Fitteren daran beteiligt haben“. Und was wünschen sich die Kochler Senioren? Als „dringend“ werden die Absenkung von Gehwegen bezeichnet sowie bessere Busverbindungen in entlegene Siedlungen. „Das werden wir mit dem Projekt Alte Straße/Am Sonnenstein versuchen“, sagte Lautenbacher in Bezug auf den jüngsten CSU-Antrag (wir berichteten). Gewünscht werden zudem „Geschäfte des täglichen Bedarfs“, gefolgt von Fachärzten, öffentlichen Toiletten, Car-Sharing und Bänken. Genannt wurden aber auch mehr Radarkontrollen an der B 11 oder ein Zebrastreifen am Franz-Marc-Museum. „Letzteres haben wir schon versucht, aber die Stelle ist sehr schwierig wegen schlechter Einsehbarkeit für die Autofahrer“, sagte Lautenbacher.

Fast 43 Prozent kennen lokale Angebote nur vom Hörensagen

In der Umfrage wurde auch nach dem Angebot eines kostenlosen „Telefon-Ratsch-Angebots“ gefragt. Ob dies wirklich wie angegeben 50 Prozent der Kochler nutzen würden, wurde im Rat jedoch bezweifelt. 25 Prozent gaben an, einen (Senioren-)Treffpunkt besuchen zu wollen und sich über Besuch einer Nachbarschaftshilfe zu freuen. Interessant ist auch: Fast 43 Prozent der Befragten kennen die lokalen Angebote vom Hörensagen, haben sie aber noch nicht genutzt. Das taten immerhin knapp 20 Prozent, weitere acht würden gern. Und 30 Prozent der Befragten wissen nichts davon und haben auch kein Interesse. Trotzdem: Fast die Hälfte der befragten Kochler Senioren ist mit der Lebenssituation zufrieden, 24 Prozent sogar „sehr“. 17 Prozent sprechen von „befriedigend“, nur 2 Prozent sind „sehr unzufrieden“.

Gemeinde wünscht sich Rückmeldungen

Die Gemeinde sieht es nun als vorrangige Aufgabe, die Bürger über bestehende lokale Angebote besser zu informieren, und will hier nach Wegen suchen. Bürgermeister Thomas Holz hätte sich zudem gefreut, wenn sich mehr Bürger daran beteiligt hätten. Er ermutigte dazu, sich im Rathaus zu melden: „Es wäre schön, wenn wir Rückmeldungen bekommen würden, wo zum Beispiel mehr Bänke oder noch eine Toilette sinnvoll wären.“

