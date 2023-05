Viele Meinungen zur Kraftwerks-Zukunft im Kochler Gemeinderat

Von: Christiane Mühlbauer

Das Walchenseekraftwerk war Gegenstand einer lebhaften und teils hitzigen Diskussion im Kochler Gemeinderat. © Uniper

Wie soll es mit dem Walchenseekraftwerk weitergehen? Im Kochler Gemeinderat wurde nun lebhaft über einen Antrag von Gemeinderat Klaus Barthel (SPD) diskutiert.

Kochel am See – Im Jahr 2030 endet für den Uniper-Konzern die wasserrechtliche Genehmigung für die Stromerzeugung im Walchenseegebiet. Schon seit Langem wird auf verschiedenen politischen Ebenen darüber diskutiert, wie es weitergehen soll, vor allem jetzt, da aufgrund der Energiekrise die Bundesrepublik 99 Prozent der Uniper-Anteile hält.

Das war der Anlass, weshalb der Kochler Gemeinderat Klaus Barthel (SPD) dem Gremium einen Antrag vorlegte: Er fordert darin, Kochel solle sich bei den „Entscheidungsträgern in Land und Bund“ dafür einsetzen, das Walchensee-Kraftwerk aus dem Uniper-Konzern auszugliedern. Außerdem sollten Kochel und andere betroffene Kommunen sowie der Landkreis „in geeigneter und angemessener Form an den aktuell anstehenden Weichenstellungen beteiligt werden“. Das gelte auch für die zukünftige Arbeit in den Aufsichts- und Verwaltungsgremien sowie die Erträge der Kraftwerke.

Barthel: Kraftwerk soll nicht „in den Strudel der Verluste von Uniper“ geraten

Barthel begründete seinen Antrag unter anderem damit, dass das Walchenseekraftwerk „nicht in den Strudel der milliardenschweren Verluste von Uniper“ geraten dürfe, denn die Neuordnung auf den Energiemärkten sei nicht absehbar. Die Restrukturierung von Uniper dürfe auf keinen Fall dazu führen, dass das hiesige Kraftwerk „erneut in einem großen Konzernverbund oder bei privaten Investoren landet“.

Müller: Gemeinderat für diese Frage nicht zuständig

Die Diskussion darüber wurde lebhaft und teils hitzig geführt, und immer wieder ging es um bundespolitische Aspekte. Zwar merkte Jens Müller (UWK), von Beruf Rechtsanwalt, zu Beginn an, dass der Antrag im Gemeinderat gar nicht zulässig sei, denn diese Frage gehöre nicht zu dessen Kompetenzkreis. Aber Müller, vor über zehn Jahren mal Kreis-FDP-Chef, eröffnete die Debatte gleich selbst und forderte angesichts der Entwicklung: „So viel Staat wie nötig und so wenig wie möglich.“

Reinhard Dollrieß von den Freien Wählern sah das ganz anders: Das Kraftwerk sei nur ein „kleiner Teil von Uniper“, aber für den Landkreis sehr wichtig. Als Gemeinde müsse man sich frühzeitig positionieren. „Ich bin für eine Rückverstaatlichung“, sagte er. Denn ein Konzern verfolge andere Ziele als der Staat, und man müsse sich beim Kraftwerk auch Gedanken machen um Naturschutz und Tourismus. Ähnlich äußerte sich sein Fraktionskollege Frank Sommerschuh. Er erinnerte daran, dass das Einzugsgebiet des Kraftwerks an der Oberen Isar eines der besterhaltenen Wildflussgebiete Deutschlands sei.

Kritik an Entscheidung von Kanzler Gerhard Schröder

Sonja Mayer (Die Mitte) waren noch zu viele Fragen offen. Sie wünschte sich eine Vertagung des Antrags. Mit dieser Auffassung blieb sie aber allein. Der Gedanke von Barthel sei ja „nicht schlecht, aber die Umsetzung ist schwierig“, meinte Mathias Graf (CSU). Er sehe vor allem viel mehr Gewinn durch die Wertschöpfung und nicht durch die Erträge – denn in puncto Erträge sei man in den vergangenen Jahren schlecht gefahren. Graf meinte damit die Tatsache, dass große Konzerne ihre Gewinne und Verluste international verrechnen können, sodass unterm Strich Kommunen nichts mehr von der Gewerbesteuer bleibt. „Und diese Entscheidung fiel in der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder“, wetterte Markus Greiner (Junge Liste) zu Barthel, der damals Bundestagsabgeordneter war.

Holz: Entscheidung fällt in Berlin

Bürgermeister Thomas Holz (CSU) setzte sich in einer umfangreichen Stellungnahme mit Barthels Antrag auseinander. Er, Barthel, sei selbst Mitglied der Arbeitsgruppe „Wasserrechte“ im Kreistag, und es sei ihm bekannt, dass ein sogenannter Heimfall des Kraftwerks rechtlich nicht möglich sei. Die entscheidende Frage sei, so Holz, ob sich der Bund überhaupt von der rentablen Wasser-Sparte trennen wollte. „Und wie hoch ist dann der Preis, den der Freistaat dafür zahlen müsste?“, fragte Holz angesichts des hohen Eigenkapitalwerts von Uniper. Der Freistaat müsste investieren und das Geld später wieder erwirtschaften, „aber der Region steht es erst mal nicht zur Verfügung“.

Seit Jahren, so Holz, würde Kochel zusammen mit anderen Gemeinden sowie dem Landratsamt, der Regierung von Oberbayern und Staatsministerien in einer „vertrauensvollen und konstruktiven Weise“ zusammenarbeiten, um an der Wertschöpfung durch das Kraftwerk beteiligt zu werden. „Diese setzt viel früher an und ist völlig unabhängig von steuerlichen Ausgaben“, sagte Holz. Es gehe um einen finanziellen Ausgleich dafür, dass Bürger und Natur hier Nachteile zu ertragen hätten. „Und da sind wir auf einem guten Weg.“

Kurios: Zuhörer im Gemeinderat müssen befragt werden

Barthel wollte daraufhin in seinem Antrag sprachlich etwas ändern: nämlich lieber „Beteiligung an Wertschöpfung“ schreiben statt an „Erträgen“. Holz kam dem Wunsch nach. Gleichwohl sorgte Barthels Wunsch aber für Kopfschütteln, quasi per Handstreich schnell noch etwas zu ändern, was grundlegend andere Bedeutung hat. Und für Irritationen sorgte dann noch Barthels Vorwurf, Holz habe seinen Antrag nicht auf dem Beamer gezeigt. Zuschauer wurden befragt und bestätigten: Doch, doch – der Antrag wurde gezeigt.

Keine Mehrheit für Barthel

Barthels Antrag zum Kraftwerk fand schließlich keine Mehrheit. Unterstützung bekam er nur von Dollrieß, Mayer und Rosi Marksteiner. Holz legte dem Gremium dann einen weiteren Antrag vor, nämlich, dass er die Gemeinde weiterhin in den Gremien zum Verfahren der Neuordnung vertrete. Dafür bekam er Unterstützung von allen Räten.

