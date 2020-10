Vier Referenten trainieren Klassik-Musiker

„Dorfleben Walchensee“ lädt zu Fortbildung

Ein Klassikmusik-Seminar findet vom 23. bis 25. Oktober in der Dorfschule am Walchensee statt. Veranstalter ist die Dorfleben Walchensee GmbH. Am Samstag gibt es ein Kirchenkonzert des Ensembles „Passo Avanti“.