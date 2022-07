Vom „Lärmblitzer“ bis hin zum ÖPNV: Das brennt den Kochler Bürger unter den Nägeln

Von: Patrick Staar

Zahlreiche Kochlerinnen und Kochler waren am Dienstagabend in die Heimatbühne gekommen. © pr

In der Kochler Bürgerversammlung dreht sich vieles um das Thema Verkehr. Bürgermeister Thomas Holz stellte ein interessantes Projekt aus Frankreich vor.

Kochel am See – Wie kann man den Verkehrslärm und die Staus in den Griff bekommen? Diese Frage beschäftigt seit vielen Jahren die Kochler. Bürgermeister Thomas Holz brachte in der Bürgerversammlung eine neue Variante ins Spiel: Einen „Lärmblitzer“, der schon testweise in Frankreich eingesetzt wird. Das Gerät soll zu laute Motorräder aufspüren. „Ob so ein Lärmblitzer in Deutschland eingesetzt werden kann, ist aber noch nicht klar“, sagte Holz.

Angestoßen hatte die Diskussion ein Kochler, der in einer schriftlichen Anfrage wissen wollte, was die Gemeinde gegen den Motorradlärm am Kesselberg unternehmen will. Holz machte vor den rund 70 Zuhörern in der Heimatbühne keinen Hehl daraus, wie unzufrieden er mit der momentanen Situation ist. Für ehrenamtliche Helfer und Feuerwehrleute sei es eine enorme Belastung, die schlimmen Unfälle zu bewältigen. Er forderte: „Die zuständigen Fachbehörden müssen handeln, damit der Wahnsinn ein Ende nimmt.“ Die Gemeinde werde gemeinsam mit dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung eine Vorreiterrolle übernehmen.

Verärgert über Gerichtsentscheidung

Noch in diesem Jahr wollen die Fachbehörden beraten, wie es weitergehen soll. Thema seien bei diesem Gesprächen auch die Fahrbahnteiler: „Man muss schauen, was da rauskommt“, sagte Holz. Maßlos ärgere ihn eine Gerichtsentscheidung, wonach selbst ernannten Rennfahrern nicht mehr das Motorrad abgenommen werden darf, auch wenn sie sich grob verkehrswidrig verhalten: „Wenn ein Motorradfahrer mal mit dem Helm unterm Arm im Taxi heimfahren muss, lässt er es das nächste Mal bleiben. Das hatte sich in der Vergangenheit gut bewährt.“

Hoch erfreut ist Holz dagegen darüber, dass grobe Falschparker am Walchensee nun abgeschleppt werden dürfen, ohne dass die Polizei anrücken muss. Verbessern soll sich die Lage auch durch die Einführung von Parkgebühren. Ein Kochler wollte in einer schriftlichen Anfrage wissen, ob die Parktickets auch kontrolliert werden. „Natürlich werden wir das kontrollieren“, antwortete Holz. „Zum Beispiel durch den Einsatz des Zweckverbands.“

Parkautomaten: Kritik am „doppelten Kurbeitrag“

Zum Thema Parkautomaten meldete sich Vermieter Johannes Brucker zu Wort. Er kritisierte, dass seine Gäste den normalen Kurbeitrag entrichten müssen. Und an den Parkautomaten müssen sie noch mal einen Kurbeitrag bezahlen: „Ein doppelter Kurbeitrag widerspricht jeder Logik. Meine Gäste sind sehr verärgert.“ Natürlich könne man sich den Kurbeitrag an der Tourist-Info zurückerstatten lassen, sagte Brucker: „Aber wenn die Gäste heimfahren, ist die Tourist-Info meistens zu.“ Das Ziel sei, die Parkautomaten so zu programmieren, dass sie die digitale Gästekarte erkennen, antwortete Holz. Die zuständige Firma benötige für das Programmieren jedoch länger als versprochen: „Das ärgert uns, weil es pressiert.“ Vermietern empfahl Holz, die Rückerstattungs-Anträge gebündelt bei der Tourist-Info abzugeben: „Es ist aber klar, dass das nur eine Übergangslösung ist.“

Legte Rechenschaft ab und beantwortete Fragen: Bürgermeister Thomas Holz. © Patrick Staar

Kein Dorfbus

Viel drehte sich bei der Bürgerversammlung auch um den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). Eduard Bauer wollte in einer schriftlichen Anfrage wissen, ob die Einführung eines Dorfbusses geplant ist. „Ein Dorfbus ist nicht geplant, weil Kochel ziemlich gut an den ÖPNV angeschlossen ist“, antwortete Holz. Es werde allerdings darüber nachgedacht, im Bereich Alte Straße/Am Sonnenstein eine zusätzliche Haltestelle einzurichten. „Da ist es besonders wichtig, weil man zwei Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle gehen muss. Gerade wenn man Einkaufstüten in der Hand hat, ist das ziemlich weit.“ Man müsse abwarten, ob die neue Haltestelle angenommen wird. Der Bürgermeister erwartet, dass sich die Situation verbessert, wenn sich der Verbundraum des MVV ausdehnt: „Es sieht richtig gut aus, dass es 2023 losgeht. Es sind nur noch ein paar finale Gremiums-Beschlüsse notwendig.“ Die Erweiterung sei „richtig und wichtig“ für den Landkreis.“

Landrat kritisiert 9-Euro-Ticket

Auch im Grußwort von Landrat Josef Niedermaier ging es um ÖPNV. Mobilität sei ein Grundbedürfnis und sozial notwendig: „Wir müssen Mobilität denjenigen ermöglichen, die es sich nicht leisten können.“ Mit dem Neun-Euro-Ticket kann sich der Landrat nicht anfreunden, „weil das Geld mit der Gießkanne auf alle verteilt wird. Einem Gutverdiener in München ist es egal, ob die Jahreskarte 800 oder 1000 Euro kostet. Er möchte einfach nur eine gescheite Anbindung haben und heimkommen.“ Das Neun-Euro-Ticket koste den Bund 2,8 Milliarden Euro, und dieses Geld fehle für notwendige Investitionen: „In diesem Bereich ist über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig gemacht worden – man muss sich nur mal den Zustand der Münchner S-Bahn und der Bahnlinie nach Kochel ansehen.“

