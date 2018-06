Von der Leichtigkeit des Kabaretts

Max Uthoff hat sein Publikum in der Kochler Heimatbühne begeistert. Dies tat er auf amüsante, aber auch auf ernste Weise.

Kochel am See –Dieser Mann musste Kabarettist werden: Als kellnernder Student brachte er Markus Söder ein Feierabendbier. Hochzeit feierte er am 11. September 2001. Und sein 50. Geburtstag fiel auf die Bundestagswahl 2017. Max Uthoff, vielfacher Preisträger, riet den Zuschauern in der voll besetzten Kochler Heimatbühne am Ende seines Auftritts: „Verschaffen Sie sich Leichtigkeit durch Perspektivwechsel.“ Was er damit meinte, zeigte er zwei Stunden lang auf hoch amüsante, aber auch ernste Weise.

In der ersten Hälfte führte er einen Rundumschlag gegen Landes-, Bundes- und Weltpolitik. Sein oberflächlich freundlicher, aber untergründig zutiefst zynischer Tonfall macht Uthoff unverwechselbar. Seine messerscharfen Pointen schnitten den ein oder anderen Lacher ab. Aber seine Ideenkapriolen sorgten ebenso für Brüller, wie etwa sein Einfall zur Ehe für alle: „Ich hätte mich ja so auf die Hochzeit von Hubertus Heil mit Alexander Gauland gefreut, wegen des Doppelnamens.“

Aber auch dem Publikum trat er auf die Füße, er begrüßte nämlich „die AfD-Wähler heute Abend im Saal“ und erklärte ihnen, dass es ein homogenes deutsches Volk gar nicht gebe: Bei zwei deutschen Nachbarn auf einem Campingplatz sei einer nach zwei Stunden tot. „Die AfD treibt alle vor sich her, und alle Parteien machen mit“, schimpfte Uthoff. Ein Zitat nutzte er als Mahnung: Wer die Attentäter von Paris durch den Fleischwolf drehen wolle, dem seien diese Emotionen erlaubt. Er dürfe aber nicht Politik machen.

In diesem ernsten Tonfall ging es nach der Pause weiter. Die zweite Hälfte war zudem verwirrend, denn Uthoff warf wild mit Zahlen um sich. Er mutierte zum tyrannischen Kritiker der sozialen Marktwirtschaft, daher sein Programmtitel „Gegendarstellung“. Hemmungslos geißelte er jegliche Sparpolitik, allen voran jene in Griechenland. Den Kapitalismus erklärte er zur Religion mit Glaubenssätzen. Die Aussage, nur niedrige Staatsschulden seien gut für die Wirtschaft, nannte er einen „Mythos“.

„Ich merke, ich hab’ die Stimmung in den Keller gefahren“, entschuldigte er sich am Ende. Aber der selbst erklärte Ritter der sozial Schwachen erhielt auch lauten Applaus für seinen Satz: „Niemand hat ein höheres Gehalt als eine Krankenschwester verdient, weil niemand härter arbeitet.“

Zum politischen Kampf ums Kreuz in bayerischen Behörden sagte Uthoff: „Jede Klosterschwester bekommt eine Gürtelrose, wenn Seehofer und Söder von christlich reden.“

Gleichzeitig brandmarkte er die Absage an einen Moscheebau in München. Nur, wenn es eine „Moschiach“, eine hässliche Moschee würde, könnte sie genehmigt werden. „Die Muslime haben sich gewundert und gefragt: Warum sollen wir denn eine evangelische Kirche bauen?“, kalauerte Uthoff.

Er denke allmählich über seinen Tod nach, verriet der Kabarettist. Auch das verhelfe zu mehr Leichtigkeit. Wichtig sei ihm ein gelungener Grabspruch. Der von Angela Merkel könne lauten, „das war alternativlos“. Bei Bill Gates hieße es: „Ich habe mich erfolgreich abgemeldet.“ Solange Uthoff darüber seinen eigenen Humor nicht vergisst, soll er ruhig so weitermachen. Birgit Botzenhart