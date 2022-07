Mehr Busse zum Walchensee: „Von vorne bis hinten eine tolle Geschichte“

Nahverkehr

Der RVO bewertet die neue Taktverdichtung zwischen Kochel und Walchensee als Erfolg. Seit dem 4. Juni fährt der Bus alle 30 Minuten.

Kochel am See – Bis sich neue Busverbindungen etablieren und von den Fahrgästen auch angenommen werden, dauert es oft eine Weile. Kürzlich eingeführt wurde etwa eine Taktverdichtung auf der Linie 9606 von Kochel an den Walchensee. Bei der Bewertung hatte Matthias Schmid, ÖPNV-Sachbietsleiter im Tölzer Landratsamt, vorsorglich um Geduld gebeten. Die ist in diesem Fall aber offenbar gar nicht nötig. Ralf Kreutzer, Leiter der Niederlassung Werdenfels beim RVO, bezeichnet das Projekt schon nach den ersten Wochen als „ganz großen Erfolg“.

65.000 Euro Betriebskosten

„Es ist unglaublich, wie gut das angenommen wird“, schwärmt Kreutzer. Wie berichtet verkehren seit 4. Juni die Busse der Linie 9606 an den Walchensee und zurück am Wochenende im 30-Minuten-Takt statt nur einmal in der Stunde. Der Landkreis hatte den RVO damit beauftragt und bezahlt die Betriebskosten. Heuer sind dafür 65 000 Euro veranschlagt.

Die Taktverdichtung kam laut Kreutzer genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn fast zeitgleich trat Anfang Juni das 9-Euro-Ticket in Kraft. Ein weiterer unvorhergesehener Faktor: Nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen und den damit verbundenen Sperrungen wurde die Umleitungsstrecke über Kochel und den Kesselberg zum „Nadelöhr“, wie Kreutzer sagt. „Ohne die zusätzlichen Busse wären wir verloren gewesen“, erklärt er. Der RVO hätte den Ansturm der Fahrgäste sonst nicht bewältigen können.

Viele nutzen das 9-Euro-Ticket

Genaue Fahrgastzahlen der Linie 9606 kann Kreutzer auf Anfrage nicht nennen. Die Zahl werde nicht erfasst, zumal die Fahrgäste zurzeit ja keine gesonderten Tickets erwerben, sondern mit dem 9-Euro-Ticket einfach einsteigen können. Fest stehe aber, dass die Busse bei schönem Wetter voll seien. Somit rechnet Kreutzer hoch, „dass wir in der Stunde 180 Fahrgäste transportieren“. Besonders beeindruckt hat ihn der Bericht eines Busfahrers, dass selbst bei der letzten Rückfahrt des Tages vom Walchensee nach Kochel noch 30 Personen im Bus gesessen hätten – „und das bei einer Fahrt, die es vorher noch gar nicht gab“.

Besonders wichtig ist aus Kreutzers Sicht, dass der neue 30-Minuten-Takt nun eine Stabilität und Zuverlässigkeit der Busverbindung biete. „Der Fahrgast aus München, der die Berge oder den See ansteuert, muss sich nicht mehr fragen: ,Komme ich von dort auch wieder zurück?‘“ Er bekomme vielmehr einen regelmäßigen Takt geboten, wie er ihn auch aus dem städtischen Bereich kenne. Auch falls es wegen Stau einmal Verspätungen gebe, seien diese mit einem 30-Minuten-Takt leichter auszugleichen.

Was passiert im September?

Gerade jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gebe es viele Menschen, die sich erstmals auf den ÖPNV einließen. „Es ist wichtig, dass sie eine gute Erfahrung machen und nicht sagen: ,Ich hab’s ja probiert, aber nächstes Mal fahre ich lieber wieder mit dem Auto.‘“ Daher sei es gut, dass die Passagiere nun die regelmäßigen, nicht überlasteten Verbindungen erleben. Natürlich sei es jetzt spannend, ob die Busse auch nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets, also ab September, immer noch so gut genutzt werden. „Wenn das Wetter passt, glaube ich, dass die Leute trotzdem weiterhin mit diesem Bus fahren“, sagt Kreutzer. Mit dem Werdenfels- oder dem Bayernticket gebe es auch preislich attraktive Angebote, die für die gesamte Fahrt mit Zug und Bus von München aus gelten.

Er lobt zudem die schnelle Umsetzung der Taktverdichtung. Anfang des Jahres hätten Landkreis und RVO das Projekt besprochen, weniger als ein halbes Jahr später war es realisiert. Kreutzers Fazit: „Das ist von vorne bis hinten eine tolle Geschichte.“

