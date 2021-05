Vor 100 Jahren wurde der Kesselbergstollen als wichtigste Verbindung für das Walchensee-Kraftwerksystem erbaut

Historisches

Es war ein großer Moment, als am 12. Mai 1921 – vor genau 100 Jahren – der Durchschlag im Kesselbergstollen geschafft wurde. „Freudigst begrüßt“ hatte dies die Bauleitung, schreibt der heutige Kraftwerksbetreiber Uniper in einer Pressemitteilung und beleuchtet darin den historischen Tag.

Kochel am See - Mit dem 1200 Meter langen Stollen entstand das wichtigste Verbindungselement des rund um den Walchensee entstehenden Kraftwerkssystems. Im Herbst 1918, kurz nach der endgültigen Entscheidung des bayerischen Landtags zum Bau des Walchenseekraftwerks, war mit den Arbeiten am Kesselbergstollen begonnen worden. Von Norden und Süden her wurde der Stollen in den Berg getrieben. Das insgesamt 26 Quadratmeter große Ausbruchsprofil entstand in zwei Ebenen. Die Tagesleistung lag auf jeder Seite meist bei zwei bis drei Metern. Der Ausbruch wurde mit Zügen am Bauplatz beim Wasserschloss abgelagert.

Vor 100 Jahren: Durchbruch für die Stromerzeugung

Vor allem die Frischluftzuführung bereitete während des Baus des Stollens große Schwierigkeiten. Ein Luftschacht auf der Nordseite bewährte sich nicht, auch ein Ventilator brachte keine wesentliche Verbesserung. Erst der Stollendurchschlag am 12. Mai 1921 beendete dieses Problem. Der Durchschlag und damit die Verbindung der beiden Stollen erfolgte ohne nennenswerte Abweichung – angesichts der damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für Messung und Peilung eine Sensation für sich.

+ Groß war die Freude als der Durchbruch endlich geschafft war. Dass beide Stollen problemlos verbunden werden konnte, war für die Zeit eine Sensation. © Uniper

Dieser treffgenaue Durchschlag wurde von der Bauleitung auch aus anderen Gründen „freudigst begrüßt“, hatte doch die Zeit der Ungewissheit über Wassereinbrüche und weitere geologische „Überraschungen“ endlich ein Ende. Eine solche Überraschung war ein etwa 50 Meter langes Anhydrit-Vorkommen im Dolomit-Gestein, etwa in der Mitte der Gesamtstrecke. Anhydrit ist Gips, dem das Wasser entzogen wurde – und hätte aufgrund seiner Instabilität einen Stolleneinbruch verursachen können. Der betreffende Abschnitt wurde vor der Flutung des Stollens deswegen mit einem vierfachen Klinkermantel ausgemauert, während die restliche Strecke des Stollens mit Spritzbeton ausgekleidet wurde. Dies war damals das modernste verfügbare Verfahren zur Auskleidung von Stollen und hat sich bis heute bewährt. Die regelmäßigen Kontrollen bescheinigen dem Kesselbergstollen nach wie vor einen sehr guten Zustand.

Frischluftzufuhr bereitet Schwierigkeiten

Nachdem der Durchschlag geschafft war, konnte es mit dem Bau des Kraftwerks vorangehen. Am 26. Januar 1924 lieferte das Walchenseekraftwerk erstmals Strom ins öffentliche Netz. Die Idee zum Bau eines Kraftwerks war bereits 1897 entstanden. 1909 schrieb die bayerische Regierung einen Wettbewerb aus, bei dem sechs von 31 Entwürfen prä-miert wurden. Es gab auch Zweifel, ob der Strom aus dem Walchenseekraftwerk überhaupt Abnehmer finden würde. Doch Bayern verfügte über wenig Kohle. Daher regte der 1882 mit der Gleichstromübertragung von Miesbach zur Illumination des Glaspalastes in München bekannt gewordene Ingenieur Oskar von Miller bereits 1911 an, generell auf die Wasserkraft, „die weiße Kohle“, zu setzen, um Strom zu gewinnen. Einzelne Kraftwerke sollten über ein umfassendes Hochspannungsnetz ganz Bayern, aber auch die Bahn, mit Strom versorgen.

Am 21. Juni 1918 beschloss der Bayerische Landtag schließlich den Bau des Walchenseekraftwerks – so wie es von Miller geplant und vorgeschlagen hatte. Der Bau war für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine Meisterleistung. Über 2000 Arbeiter und Ingenieure fanden Brot und Arbeit. In dem sehr dünn besiedelten Gebiet – Kochel hatte damals rund 1600 Einwohner – gab es zunächst so gut wie keine Straßen oder Wohnungen für die Beschäftigten. Unter unvorstellbaren Mühen mussten die Arbeiter schwerste Bauteile wie Rohre, Turbinen und Generatoren herbeischaffen. Im Winter war das Baumaterial teilweise nur mit Schlitten zu befördern. Schwere Teile für die acht Maschinensätze kamen per Bahn nach Kochel. Über eigens verlegte Gleise wurden sie zu einer Hafenanlage am Ufer des Kochelsees gebracht. Von dort aus ging es per Schiff weiter zur Baustelle.

Kesselbergstollen auch heute noch in gutem Zustand

Insgesamt wurden 40 000 Kubikmeter Fels und lockeres Material zum Teil mit Pickel und Schaufel bewegt. Durch die französische Besetzung des Ruhrgebiets und Streiks im Herstellerwerk verzögerte sich auch die Montage der sechs rund 400 Meter langen Druckrohre. Sie wurden in Abschnitten von acht Meter Länge geliefert und vor Ort vernietet. Zur offiziellen Inbetriebnahme gab es wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation keine Feierlichkeiten. Erst Anfang August 1925 trugen sich der damalige Reichspräsident von Hindenburg und der bayerische Ministerpräsident Dr. Held anlässlich der offiziellen Feier ins Gästebuch ein. (Aus einer Pressemitteilung von Uniper)

