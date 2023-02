Waffenfund vom Speicher illegal im Schlafzimmer deponiert: Kochler vor Gericht

Von: Rudi Stallein

Vor dem Amtsgericht musste sich jetzt ein Mann aus Kochel am See verantworten. © David-Wolfgang Ebener

Wegen unerlaubten Waffenbesitzes musste sich ein 47-Jähriger aus Kochel am See vor Gericht verantworten. Dieses verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe.

Kochel am See/Wolfratshausen – Beim Herrichten eines gerade erworbenen alten Hauses machte der neue Besitzer einen nicht alltäglichen Fund: Als er mit dem Renovieren beim Dachboden angelangt war, stieß der 47-Jährige aus Kochel am See dort auf eine Pistole Baretta und ein Gewehr sowie insgesamt rund 100 Schuss Munition. Weil er den Fund nicht bei der Polizei abgab, musste sich der Büroangestellte nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor dem Amtsgericht verantworten: Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Nach dem Fund auf dem Speicher deponierte der Mann die Waffe im Schlafzimmer

Zum Verhängnis wurde dem Angeklagten letztlich, dass er die Waffen, nachdem er sie auf dem Speicher gefunden hatte, im Schlafzimmer deponierte: die Pistole in der Nachttischschublade, das Gewehr auf dem Schrank. Zwar hatte er die Munition nicht in unmittelbarer Nähe der Waffen verstaut, den Gesamteindruck, den das Gericht gewann, konnte dies jedoch nicht großartig schmälern. „Ich weiß, das war blöd. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe“, erklärte der Mann auf die Frage des Gerichts, warum er ausgerechnet das Schlafzimmer zur Aufbewahrung ausgewählt hatte. Er beteuerte außerdem, „keinerlei Affinität zu Waffen“ zu haben.

Verteidiger regt Einstellung des Verfahrens an

Der Verteidiger regte vorsichtig an, das Verfahren als minderschweren Fall einzustufen und einzustellen, da sein Mandant sich zuvor strafrechtlich nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Darauf ließ sich der Staatsanwalt nicht ein. Dass er die Polizisten, die im Sommer vorigen Jahres plötzlich mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür standen, gleich zu den gesuchten Waffen geführt hatte, wirkte sich zwar strafmildernd aus, bewahrte den Mann jedoch nicht vor einer Verurteilung.

Richter kann hier „keinen minderschweren Fall erkennen

Dem Wunsch des Verteidigers um „das mildeste, nachsichtigste Urteil, das sie verantworten können“, kam Richter Helmut Berger insofern nach, als er mit der Strafe von sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung einen Monat unter dem Antrag des Staatsanwalts blieb. „Es geht nicht anders, ich kann keinen minderschweren Fall erkennen“, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. „Dafür war es zu viel Munition und zudem alles in einem Raum aufbewahrt.“ Die Strafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, als Auflage muss der Verurteilte 1000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen.

