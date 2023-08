„Persönliche Probleme mit der Jagd auf Wildtiere“: Ex-Polizist sägt Hochsitze am Walchensee an

Von: Rudi Stallein

Teilen

Aus Abneigung gegen die Jagd sägte ein pensionierter Polizist mehrere Hochsitze an. Zum Glück kam niemand zu Schaden. © dpa/Symbolbild

Ein pensionierter Polizeibeamter sägte im August 2020 am Walchensee einige Hochsitze um. Das Verfahren wurden gegen Auflagen eingestellt.

Kochel am See/Walchensee – Seine Abneigung gegen die Jagd ließ einen pensionierten Polizeibeamten zu ungewöhnlichen Methoden greifen: Er sägte einige Hochsitze in den Wäldern am Walchensee kurzerhand um (wir berichteten). Im August 2020 wurde der Täter auf frischer Tat ertappt.

Ex-Polizist sägt Hochsitze am Walchensee an: Ermittlungen beginnen 2020

Der geständige Mann aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis kam glimpflich davon: „Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage und Schadenswiedergutmachung eingestellt“, teilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft München II auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Begonnen hatten die Ermittlungen im Sommer 2020. Damals war der 75 Jahre alte Senior von einem der Geschädigten dabei beobachtet worden, wie er sich an einem Hochstand zu schaffen machte. Bei ihren monatelangen Recherchen verfolgte die Kochler Polizei die Fälle von umgesägten Hochsitzen daraufhin bis ins Jahr 2018 zurück. Insgesamt acht Taten mit teilweise ganz erheblichen Schäden an sogenannten jagdlichen Einrichtungen wie Hochsitzen und Salzlecken im Bereich Walchensee habe man dem Täter nachweisen können, berichtete später der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dass keine Menschen verletzt wurden, war womöglich nur Glück. Einige Hochsitze waren vollständig umgeschnitten worden, bei anderen waren aber „nur die Leitern angesägt gewesen“. Geschädigt wurden nach Angaben Wiedemanns die örtlichen Jagdberechtigten sowie die Bayerischen Staatsforsten.

Täter geständig: Nur durch Glück verletzt sich keiner

Der Täter hat die meisten Sachbeschädigungen gestanden, andere konnten ihm durch Aufzeichnungen von Wildkameras oder bei dem Senior gefundene Beweismittel nachgewiesen werden. Als Grund für seine Taten gab er laut Wiedemann „persönliche Probleme mit der Jagd auf Wildtiere“ an.

Zu einer Gerichtsverhandlung gegen den Mann, der bis zu jenem Vorfall strafrechtlich nie in Erscheinung getreten war, kam es nicht. Die Einstellung erfolgte nach Auskunft der Pressestelle bereits im Rahmen des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Diese Möglichkeit sieht die gesetzliche Regelung in Paragraph 153a, Absatz 1, der Strafprozessordnung vor, wenn „dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilt werden, die geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen“.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

In diesem Fall ist dies geschehen, indem der Senior finanziell für den entstandenen Schaden aufkam und eine zusätzliche Geldbuße zahlte. Zur genauen Höhe machte das Gericht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben. (rst)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.