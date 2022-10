Walchensee-Konzept im Fokus: Nach ruhigem Jahr werden 2023 wieder mehr Urlauber erwartet

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

In Sachen Parkgebühren hat die Gemeinde Kochel in den vergangenen Monaten mehrmals nachgebessert. Das Tagesticket gilt nun 24 Stunden auf mehreren Flächen, vorausgesetzt der Parkplatz wird auch von der Gemeinde betrieben. © arp

Die Verantwortlichen für das Walchensee-Konzept haben sich vor wenigen Tagen im Kochler Rathaus getroffen, um eine Bilanz des vergangenen Sommers zu ziehen. 2023 wird wieder mit mehr Gästen am See gerechnet, die „Urlaub dahoam“ machen.

Kochel am See – Um den Ansturm der Tagesausflügler zu lenken und vor allem die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen, war 2018/19 das sogenannte Walchensee-Konzept ins Leben gerufen worden. Getragen wird es von den Gemeinden Kochel und Jachenau sowie vom Landkreis und den Bayerischen Staatsforsten. Geschaffen wurde ein Maßnahmenkatalog mit 14 Punkten, der nun Schritt für Schritt umgesetzt wird. Bei den zahlreichen Gesprächen waren auch beispielsweise Vertreter von Rettungsorganisationen und Fremdenverkehr gehört worden.

Parken auf Rettungswegen zurückgegangen

Kochels Bürgermeister Thomas Holz hatte nun zur Bilanzierung der Sommersaison 2022 ins Rathaus eingeladen. Gekommen waren Vertreter der beiden Gemeinden, der Unteren Naturschutzbehörde, des Landratsamts, der Bayerischen Staatsforsten, der Kochler Polizei, des RVO, Parkraumüberwacher (Zweckverband „Kommunale Dienste Oberland“), der Wasserwacht Walchensee und von Tölzer Land Tourismus. Laut Holz wurde zwei Stunden diskutiert. Man sei sich einig gewesen, dass der Sommer heuer „eher ruhig“ war, die einzelnen Maßnahmen aber bereits in vielen Bereichen gut gegriffen hätten, schreibt Holz in einer Pressemitteilung. Als Beispiel nennt er das zurückgegangene Zuparken der Rettungswege. „Wir führen das auf die konsequente Beschilderung und Überwachung zurück.“

Park-Sensorik soll bald installiert werden

Insgesamt seien alle Maßnahmen des Konzepts inzwischen in Angriff genommen oder bereits umgesetzt, so Holz. Man arbeite gut zusammen. Als Beispiele nennt er unter anderem die Verkehrsanalyse, die Kfz-Zählanlage an den Mautstellen, die Parkplatzgebühren am Walchensee samt Überwachung, die neue Taktverbesserung beim RVO und den Einsatz der Ranger.

Künftig sollen Besuchern am Walchensee Verkehrsdaten in Echtzeit-Auslastung zur Verfügung stehen (wir berichteten). Die Gemeinde Kochel hat Parkraum-Sensorik für fünf Parkplätze bestellt. „Wir planen, dass sie noch heuer installiert werden kann, und dass wir im kommenden Frühjahr starten können“, sagt Holz auf Nachfrage unserer Zeitung. Errichtet wird sie am Walchensee am Parkplatz in Einsiedl, an der Surferwiese und an der Herzogstandbahn sowie am Kesselberg in den Bereichen Passhöhe-Süd 2 und Passhöhe-Nord.

Bei Parkgebühren nachgebessert

In Sachen Parkgebühren hat Kochel mehrmals nachgebessert (wir berichteten). Für Kritik sorgte unter anderem, dass man mit einem Ticket nicht den Parkplatz wechseln konnte, etwa, wenn der Badestrand voll war. Seit diesem Sommer gilt das Tagesticket nun 24 Stunden – man kann also zuerst am Kochelsee, dann am Walchensee parken, vorausgesetzt der Parkplatz wird auch von der Gemeinde betrieben, so Holz auf Nachfrage unserer Zeitung.

Takt der Buslinie verbessert

Auch die Taktverdichtung der Buslinie 9608 von Kochel über Walchensee nach Garmisch war ein Teil des Konzepts. Ziel ist es, dass die überregionalen Besucher mit Bahn und Bus ins Zweiseenland kommen. Kann man schon eine Bilanz ziehen, trotz der gravierenden Bahn-Probleme im Loisachtal? Konkrete Fahrgastzahlen könne der RVO noch nicht vorlegen, so Holz auf Nachfrage. In den Tourist-Infos habe man aber festgestellt, dass trotz Schienenersatzverkehr die Buslinie 9608 gut ausgelastet war, wohl auch aufgrund des 9-Euro-Tickets.

Insel Sassau muss mehr überwacht werden

Bei der Besprechung im Rathaus sei man sich einig gewesen, dass „zunächst keine weiteren tiefgreifenden Maßnahmen im Rahmen des Walchensee-Konzepts erforderlich seien“, so Holz. Man wolle die Wirkung der angestoßenen Punkte weiter evaluieren. Handeln müsse man aber bei der Überwachung des Betretungsverbotes der Insel Sassau. Diese steht unter Naturschutz, wird aber immer wieder von den Wassersportlern aufgesucht. Die Runde war sich einig, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage 2023 wieder mehr Menschen ihren Urlaub daheim verbringen. Man rechne erneut mit einem größeren Ansturm. Die nächste Besprechungsrunde soll im Herbst 2023 zusammenkommen, so Holz.

Müllcontainer: Testphase verlängert

Seit wenigen Wochen stehen auf drei Parkplätzen am Walchensee sowie am Trimini-Parkplatz in Kochel Müllcontainer (wir berichteten). Zudem gibt es eine Entsorgungsstation für Chemietoiletten von Wohnmobilen. Das ist eine Kehrtwende im bisherigen Müll-Konzept der Gemeinde, die durch fehlende Mülleimer die Besucher auffordern wollte, den Abfall wieder mit nach Hause zu nehmen. Allerdings gab es neben den neuen WC-Containerhäuschen an den Parkplätzen derart viele wilde Müllablagerungen, dass die Gemeinde nun von einer „Testphase“ mit den großen Müllcontainern spricht. Eigentlich sollte Ende September Bilanz gezogen werden. „Das ist keine Maßnahme des Walchensee-Konzepts, sondern eine Sache zwischen Gemeinde und Unterer Naturschutzbehörde im Landratsamt“, sagt Bürgermeister Thomas Holz auf Anfrage. Man habe sich entschieden, noch die bevorstehenden Oktober-Tage mit gutem Wetter abzuwarten, bevor man Ende des Monats dann Bilanz ziehen wolle, ob die Container bleiben oder nicht. müh

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.