Walchensee-Kraftwerk: SPD fordert Gemeinde Kochel zum Handeln auf

Von: Andreas Steppan

Die Zukunft des Walchensee-Kraftwerks wird aktuell verhandelt. Die Kochler SPD fordert, dass sich dazu die Gemeinde zu Wort melden sollte. © Archiv

Die Wasserrechte laufen aus, der Betreiber Uniper gehört mittlerweile dem Bund. In dieser Gemengelage fordert die SPD von der Gemeinde Kochel, Stellung zu beziehen.

Kochel am See – Die Gemeinde Kochel am See soll Stellung zur Zukunft des Walchensee-Kraftwerks beziehen. Das fordert die örtliche SPD und hat einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat gestellt. Demnach soll die Gemeinde die Entscheidungsträger in Land und Bund auffordern, das gesamte System des Walchensee-Kraftwerks aus dem Uniper-Konzern auszugliedern und wieder in öffentliches Eigentum und in öffentliche Verwaltung zu überführen.

Walchensee-Kraftwerk: „Chance zur Rückverstaatlichung“

Wie mehrfach berichtet läuft die wasserrechtliche Genehmigung des jetzige Betreibers Uniper, im Kraftwerkssystem an Walchen- und Kochelsee Strom zu gewinnen, 2030 aus. Schon das ist eine Gelegenheit, die Weichen für die Stromgewinnung in dem Gebiet neu zu stellen. Noch einmal verändert hat sich die Situation dadurch, dass der Uniper-Konzern im Zuge der Energiekrise im vergangenen Jahr ins Straucheln geriet, staatlich gerettet wurde und sich nun fast vollständig im Eigentum des Bundes befindet.

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion hochgekocht, dass aus dem Uniper-Konzern die rund 100 bayerischen Wasserkraftwerke herausgelöst und vom Freistaat übernommen werden sollten. Auch die Kochler SPD sieht nun die „Chance einer Rückverstaatlichung“ gekommen, wie Gemeinderat und SPD-Kreisvorsitzender Klaus Barthel in einer Pressemittelung schreibt.

SPD hält es für dringend erforderlich, dass sich Gemeinden zu Wort melden

„Die schwierige Situation von Uniper als Folge der kriegs- und sanktionsbedingten Verwerfungen auf den Gasmärkten darf nicht dazu führen, dass das Walchensee-Kraftwerk in den Strudel der milliardenschweren Verluste von Uniper und einer nicht absehbaren Neuordnung auf den Energiemärkten gerät“, schreibt Barthel. Für die Verflechtung der Nutzung der Wasserkraft in unserer Region und dem Geschäft mit Erdgas in einem Unternehmen gebe es weder eine inhaltliche noch eine wirtschaftliche oder energiepolitische Begründung, so der SPD-Politiker. „Die von der EU-Kommission geforderte Restrukturierung und Reprivatisierung von Uniper darf auf keinen Fall dazu führen, dass das Walchensee-Kraftwerk erneut in einem großen Konzernverbund oder bei privaten Investoren landet.“

Nun sei es aus seiner Sicht „dringend erforderlich“, dass sich auch die Entscheidungsgremien der betroffenen Gemeinden sich mit einer klaren Position zu Wort melden, so Barthel. „Schließlich geht es hier um eine der wichtigsten ökologischen und wirtschaftlichen Faktoren für unsere Region.“

Gemeinde Kochel sollte auch an Erträgen des Walchensee-Kraftwerks beteiligt werden

Geht es nach dem SPD-Antrag, solle die Gemeinde Kochel fordern, an den aktuell anstehenden Weichenstellungen beteiligt zu werden – wie auch an den künftigen Aufsichts- und Verwaltungsgremien des Unternehmens und an den Erträgen der Kraftwerke. Dies müsse ebenso für die anderen betroffenen Kommunen im Landkreis gelten.

