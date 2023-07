Walchenseekraftwerk in staatliche Hand? Was Habeck und Lindner sagen

Von: Andreas Steppan

Das Walchenseekraftwerk war diese Woche gleich zweimal Thema im Landtag. Petition der SPD im Landtag abgelehnt Finanzministerium verweist auf EU-Beihilferecht Dullinger wirft Staatsregierung Hinhaltetaktik vor © Uniper

Von vielen Seiten kommt die Forderung, der Freistaat solle das Walchenseekraftwerk übernehmen. Doch was sagt der Bund als aktueller De-facto-Eigentümer eigentlich dazu? Einblicke dazu lieferte jetzt die öffentliche Behandlung einer Landtags-Petition der Kochler SPD zu dem Thema.

Kochel am See – Die Forderung lautete „Bürgerenergie statt Konzernstrategie: Bayerische Wasserkraft wieder in öffentliche Hand“, und 160 Bürger unterschrieben. Am Mittwoch nun wurde die Petition der Kochler SPD zum Thema Walchenseekraftwerk im zuständigen Landtags-Ausschuss behandelt. Dort wurde die Petition mit den Stimmen der Regierungsfraktionen als bereits erledigt abgelehnt.

Verstaatlichung des Walchenseekraftwerks? EU-Recht steht wohl im Weg

Begründung: Die Staatsregierung habe ohnehin schon das Gespräch mit dem Bund gesucht, um Möglichkeiten zur Übernahme des Walchenseekraftwerks auszuloten. Wie aus der Stellungnahme von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zu der Petition hervorgeht, haben die Gespräche bislang aber ergeben, dass die Chancen zur Verstaatlichung aus EU-rechtlichen Gründen schlecht stehen.

Zum Hintergrund: Die Rechte des Uniper-Konzerns, rund um das Walchensee Wasserkraft zur Energiegewinnung zu nutzen, laufen 2030 aus. Gleichzeitig ist der Konzern 2022 im Zuge der Gaskrise wirtschaftlich ins Straucheln geraten, wurde mit Steuergeldern gerettet und gehört dadurch jetzt zu 99 Prozent dem Bund. Hier sehen nun einige Verbände und Parteien eine historische Chance gekommen, die Privatisierung des Walchenseekraftwerks rückgängig zu machen und es dauerhaft zurück in die öffentliche Hand zu führen. Mit der erklärten Absicht, hier öffentlichen Druck aufzubauen, initiierte die Kochler SPD wie berichtet eine Landtags-Petition.

Die darin formulierten Hauptforderungen an die Staatsregierung lauteten, „unverzüglich in Verhandlungen mit dem Bund über einen An- beziehungsweise Rückkauf sämtlicher Wasserkraftwerke in Bayern, welche sich derzeit im Besitz des Uniper Konzern befinden, einzutreten“ und „dabei dafür zu sorgen, dass Eigentum, Besitz, Erträge und Verfügungsgewalt über die betroffenen Kraftwerke, die dazugehörigen Infrastrukturen und Immobilien vollständig in die öffentliche Hand überführt werden“.

Als Berichterstatter nahm der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU) im Petitionsausschuss dazu Stellung. Er verwies wiederum auf eine Stellungnahme von Umweltminister Thorsten Glauber. Der hatte geschrieben, dass die genannten Forderungen „als bereits erfüllt“ anzusehen seien.

Walchenseekraftwerk: Umweltminister Glauber mit Anfrage an Habeck und Lindner

Laut Glauber hat sich das bayerische Umweltministerium nämlich bereits am 22. Oktober 2022 – also zwei Monate vor dem tatsächlichen Einstieg des Bundes – erstmals an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt und um ein Gespräch gebeten. Wenige Tage zuvor hatte Glauber öffentlich verkündet, sich für die Übernahme der Wasserkraft in staatliche Hand einzusetzen. Habeck habe daraufhin am 17. November 2022 „auf den damals noch nicht abgeschlossenen Übernahmeprozess verwiesen, grundsätzlich aber Gesprächsbereitschaft signalisiert“.

Anfang 2023, so geht es aus Glaubers Text hervor, schrieb dann Habecks damaliger Wirtschafts-Staatssekretär Patrick Graichen an das bayerische Wirtschaftsministerium. Inhalt: Aufgrund beihilferechtlicher EU-Bestimmungen dürfe der Bund in das operative Geschäft von Uniper nicht eingreifen. Und für Staatsbeteiligungen sei grundsätzlich das Bundesfinanzministerium zuständig.

Als nächstes, so schildert Glauber weiter, schrieben das bayerische Wirtschafts- und das Umweltministerium am 27. April 2023 an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Sie baten ihn „dringend um eine Einbindung des Freistaates Bayern in alle, die künftigen Eigentümer- und Betreiberstrukturen der Wasserkraftwerke der Uniper Kraftwerke GmbH in Bayern betreffenden, Entscheidungen“.

Lindners Antwort vom 24. Mai 2023 habe gelautet, „dass aufgrund von beihilfe-, wettbewerbs- und kartellrechtlichen Auflagen der EU-Kommission eine schnellstmögliche Rückführung der Uniper SE an die Kapitalmärkte notwendig ist und damit keine Grundlagen für Gespräche mit dem Freistaat Bayern über alternative Betreibergesellschaften bestehen“.

Verbleibende Optionen werden geprüft

Aktuell prüft das bayerische Umweltministerium laut Glauber noch „die verbleibenden Optionen im Zusammenhang mit den Heimfallrechten zugunsten des Freistaates Bayern bei Auslaufen der Bewilligungen“. Die Verhandlungen hierzu fänden aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, „da sie für die notwendige Diskussion die Offenlegung betriebswirtschaftlicher Details und damit Vertraulichkeit erfordern“.

Im Umweltausschuss des Landtags allerdings erklärte ein Vertreter des Umweltministeriums am Donnerstag, dass für das Walchenseekraftwerk kein Heimfallrecht existiere. Lediglich bei drei kleineren Kraftwerken des Systems – Obernach, Niedernach und Kesselbachkraftwerk – sei dies der Fall. Der Grünen-Angeordnete Hans Urban wiederum sieht das nach Studium alter Dokumente aus dem Archiv anders und will dies noch einmal juristisch prüfen lassen (wir berichteten überregional).

Angelica Dullinger, als Kochler SPD-Ortsvorsitzende offizielle Petentin, schreibt in einer Presseerklärung: „Aus unserer Sicht schieben die Regierungsfraktionen die EU vor, weil sie es selber nicht wollen.“ Die Diskussion im Petitionsausschuss habe gezeigt: „Solange die Staatsregierung keinen Beschluss fasst, den Heimfall bei den Wasserkraftwerken zu beanspruchen, gibt es für den Bund überhaupt keine Veranlassung, Gespräche zu führen oder gar zu verhandeln.“

Bachhuber fasst den Stand der Dinge mit den Worten zusammen: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, der Ball liegt weiterhin in Berlin.“ Der CSU-Abgeordnete stellt aber die Frage in den raum, „ob es der Staat wirklich besser macht“. Eine mögliche Übernahme der bayerischen Wasserkraftwerke sei letztlich „eine Frage der Wirtschaftlichkeit“. Dullinger wiederum wirft der Staatsregierung eine „Hinhaltetaktik“ vor. (ast)

