Motorrad rast am Walchensee in Wohnmobil

Von: Felicitas Bogner

Blechschaden, Stau und eine verletzte Person. So lautet die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Motorrad und einem Wohnmobil, der sich am Samstag am Walchensee ereignete.

Walchensee - Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Wie die Polizei berichtet, befuhr am Samstag um 15.50 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bochum mit einer ausgeliehenen Kawasaki die B 11 von Walchensee kommend Richtung Kesselberg. Im Kirchlwandtunnel kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve offensichtlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Wohnmobil der Marke Ford.

Glücklicherweise reagierte der 79-jährige Wohnmobilfahrer aus München sehr schnell und lenkte soweit möglich noch nach rechts, sodass es nur zu einem seitlichen Zusammenstoß kam und konnte so Schlimmeres verhindern, so die Polizei.

Wegen eines Verkehrsunfalls am Walchensee, wurde der Tunnel gesperrt. © Wasserwacht

Zu hohe Geschwindigkeit: Motorrad-Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Während das Wohnmobil am Fahrbahnrand Richtung Walchensee zum Stehen kam, schleuderte der Motorradfahrer samt Maschine nach rechts Richtung Tunnelwand. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Im Wohnmobil blieben alle drei Insassen unverletzt. Der Motorradfahrer wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Unfall am Walchensee: 21-Jähriger kommt in Klinik

Am Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von zirka 8000 Euro, während die Kawasaki bei dem Unfall vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Unfallfahrzeuge war der Tunnel durchgehend einseitig gesperrt und musste immer wieder kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Wasserwacht Walchensee unterstützte mit zwei Einsatzkräften bei der Bergung des Verletzten und Verkehrsmaßnahmen. Etwa zwei Stunden seien die Helfer mit der Polizei damit beschäftigt gewesen, den Verkehr zu lenken, berichtet die Wasserwacht auf Nachfrage.

