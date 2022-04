Parken am Walchensee „zu günstig“: Gemeinde führt neue Regelung ein

Gemeinderat

Das Parken am Walchensee ist seit 2021 nicht mehr kostenlos. Nach der Jachenau haben nun auch die Nachbarn in Kochel erneut Änderungen bei den Gebühren beschlossen.

Kochel am See – Das Walchenseegebiet zählt zu den beliebtesten Ausflugzielen der Region. Dass die Gemeinden Jachenau und Kochel dort im vergangenen Jahr Parkautomaten aufstellten, sorgte für einige Diskussionen. Ebenso wie zuvor die Jachenauer Nachbarn hat nach den Erfahrungen und Rückmeldungen der ersten Saison nun auch der Kochler Gemeinderat erneut Änderungen an der Gebührenordnung vorgenommen. Neu in Kochel ist unter anderem, dass es jetzt an allen Parkautomaten im ganzen Gemeindegebiet einen Stundentarif gibt.

Parken am Walchensee: Kochel führt Stundentarif für alle Parkautomaten

Man habe seit der Einführung der Parkgebühren „mehr oder weniger wertvolle Anregungen“ von den Nutzern erhalten, sagte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) am Montagabend im Kochler Gemeinderat. In den vergangenen zweieinhalb Monaten seien 22 745 Transaktionen an den Automaten getätigt worden. 689-mal wurde der Tageskurbeitrag separat bezahlt. Dies sei „eine erstaunlich hohe Zahl im Vergleich zu den ersten Schätzungen“, sagte Holz.

Der Gemeinderat beschloss nun, dass es an sämtlichen Parkautomaten einen Stundentarif geben soll. Dieser kostet statt einem aber 2 Euro. Man tue dies aufgrund von Hinweisen, dass man bislang „zu günstig“ war, sagte Holz. Stundentickets gibt es für eine, zwei oder drei Stunden. Ein Kurbeitrag wird hier nicht fällig. Das Tagesticket kostet nach wie vor 6 Euro (plus Tageskurbeitrag).

Walchensee: Auch Jachenau setzt auf Parkticket für eine Stunde

Wie berichtet hatte auch die Gemeinde Jachenau – zuständig für die Parkautomaten entlang der Mautstraße am Walchensee-Südufer – bereits im Herbst ebenfalls einen Stundentarif eingeführt. Hier kostet der Parkschein für 60 Minuten gleichfalls 2 Euro. Damit wollte die Gemeinde den Besuchern ermöglichen, am Walchensee einen kleinen Spaziergang zu machen oder nach Feierabend kurz ins Wasser zu springen, ohne gleich den vollen Tagestarif von 5 Euro berappen zu müssen.

Nichts geändert wird in Kochel an der gebührenpflichtigen Parkzeit. Die dauert täglich von 8 bis 18 Uhr – es sei denn, es handelt sich um eine Parkfläche mit gesonderter Regelung.

Parken am Walchensee: Tagesticket in Kochel gilt jetzt für volle 24 Stunden

Neu ist allerdings, dass die bislang freie halbe Stunde gestrichen wird. Aber nicht überall: Am Parkplatz an der Bahnhofstraße/Friedzaunweg (P3) kann man weiterhin zwei Stunden kostenlos parken für Erledigungen im Ort. Auf anderen Parkflächen habe die 30 Minuten gratis „ihren ursprünglichen Sinn nicht erfüllt“, berichtete Holz den Gemeinderäten. Man habe, etwa an den Wanderparkplätzen, festgestellt, dass diese Tickets „in einer Häufigkeit gezogen worden sind, die man sich nicht vorstellen konnte“.

Außerdem ändert sich in Kochel, dass ein Tagesticket jetzt volle 24 Stunden gilt – also zum Beispiel vom 1. Mai, 11 Uhr, bis 2. Mai, 11 Uhr. Bisher endete das Tagesticket mit Ablauf des Tages. Man reagiere damit auf die zahlreichen Hinweise von Hüttengästen, die am Berg übernachteten, sagte Holz. Allerdings: Über Nacht sein Fahrzeug abstellen darf man weiterhin nur auf den ausgewiesenen Flächen. Wenn also auf einem Parkplatz ein Nachtparkverbot besteht, könne man es mit einem 24-Stunden-Ticket nicht aushebeln, erklärte Holz.

Walchensee: Parkautomaten in Kochel werden umprogrammiert

Frank Sommerschuh, Freie-Wähler-Gemeinderat aus Walchensee, sah diesen Punkt skeptisch: „Ich glaube, hier provozieren wir Ärger, weil es manche nicht auf den ersten Blick erkennen.“ Klaus Barthel (SPD) teilte diese Meinung. Man solle diese Automaten anders programmieren, schlug er vor. Laut Holz wäre das aber sehr aufwendig. Man könne auf jedem Parkplatz lesen, wie lange man parken dürfen. Man solle es jetzt „mal so probieren“, meinte der Bürgermeister.

Die neue Regelung gilt rückwirkend zum 1. April. Das Unternehmen, das die Automaten für die Gemeinde betreue, arbeite derzeit an der Umstellung auf die neue Software, sagte Holz. Der Beschluss fiel einstimmig.

